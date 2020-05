Un fait très interloquant se déroule actuellement à Paris, la capitale de la France et plus précisément dans le XVIIe arrondissement au niveau du quartier de la porte de Saint-Ouen. En effet, un individu identifié comme ayant une quarantaine d’années s’est barricadé dans son appartement et exige de parler immédiatement au président de la République, Emmanuel Macron. Plus tôt dans la matinée, les forces de l’ordre ont reçu des appels pour signifier qu’un homme menaçant était en état de crise nerveuse dans le quartier.

Très vite, une équipe de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) s’est déplacée sur les lieux afin d’entamer des négociations avec le forcené. Les forces de sécurité n’ont pas tardé pour mettre en branle le protocole qui sied, un périmètre de sécurité a alors été établi et la circulation fut fermée dans les rues adjacentes. Des riverains du quartier ont affirmé aux médias sur place que l’individu ne souhaite qu’une chose, parler à Emmanuel Macron.

Macron ou rien

La BIR est en train d’étudier plusieurs pistes afin de déloger le forcené, ils ne savent pas si ce dernier est armé ou pas. “ERDF a été requis pour couper le gaz, comme le veut la procédure, au cas où… », a déclaré au média une source proche du dossier. On ne connaît pas encore l’état de l’homme, ni ses motivations, à part qu’il veut parler au président de la République” a livré une source émanant de la police. Pour parer à toute éventualité, un matelas de sauvetage fut installé sous la fenêtre du domicile du quadragénaire au cas où il serait tenté de sauter.