Quatre ans de prison dont deux fermes. C’est du moins le verdict qui a été prononcé ce jeudi 14 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille. Cette décision qui a été en effet prononcée touche deux policiers. Ces deux gardiens de la paix sont accusés pour avoir roué de coups un adolescent de 16 ans. Les faits qui leurs sont reprochés se sont déroulés selon les éléments du procès le 20 février 2018.

Roué de coups par les policiers…

Après avoir effectué des achats la nuit dans une épicerie, la victime indique avoir vu un véhicule de la police s’arrêter à son niveau. Les deux policiers qui en sont descendus l’auraient frappé. Il aurait reçu plusieurs coups de pieds et de poings et a fini par être conduit par les pompiers aux urgences. Pendant une période de deux semaines, il a dû arrêter le travail.

Il s’en est sorti avec une fracture sous l’oeil et de nombreux hématomes et contusions au visage et aux genoux. Selon les autorités judiciaires, les deux policiers ont été condamnés pour deux raisons. La première est le délit qu’ils ont commis et le second est lié au fait qu’ils ont nié tout au long de la procédure les faits.

“Il n’est pas joyeux de condamner des policiers…”

«Le tribunal a travaillé avec attention, il n’est pas joyeux pour des magistrats de juger et de condamner des policiers, c’est très pénible et douloureux», a fait savoir la présidente du tribunal correctionnel de Marseille en rendant le délibéré.

«Vous avez commis ce délit grave et menti au tribunal à l’audience», a-t-elle poursuivi. Notons qu’aucun mandat de dépôt n’a été prononcé. Les mis en cause sont repartis libres chez eux. Ils disposent d’un délai de dix jours pour interjeter appel.