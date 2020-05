Le Premier ministre français Edouard Philippe a condamné le fait que l’union européenne (UE) n’ait pas su gérer la crise sanitaire due au coronavirus. Au cours de la séance de questions au gouvernement au Sénat, il a dénoncé le fait que l’UE n’ait pas été suffisamment ambitieuse face à l’importance du choc sur l’économie. A l’en croire, l’organisation n’a pas « été à la hauteur de la crise » du covid-19, même s’il se réjouit du plan « très ambitieux » de relance initié le lundi dernier par l’Allemagne et la France. « Bien souvent, lorsque la crise européenne est là, c’est dans la capacité de la France et de l’Allemagne à s’entendre et à entraîner que l’on trouve la solution » a-t-il ajouté.

Un choc économique de grande ampleur

Selon Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’Economie, l’Europe subit un choc économique de grande ampleur « depuis la grande dépression ». Cette année, la commission européenne a présagé une récession « historique », dans l’union européenne, qui subit de plein de fouet les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, qui exigent un plan de relance. Une telle situation n’avait pas été constatée, depuis le lancement de l’euro en 1999. L’union européenne devrait encaisser une baisse jamais enregistrée de son PIB de 7,7% en 2020. Celle-ci sera suivie l’année suivante d’une augmentation de 6,3%.

Un plan de relance de 500 milliards d’euros

Pour rappel, le lundi 18 mai 2020, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron avait fait la proposition d’un plan de relance de 500 milliards d’euros, visant à aider l’union européenne à affronter la crise causée par le coronavirus. Cela, grâce à un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne. Boris Schlossberg, de BK Asset management« les investisseurs ont éprouvé un sentiment de soulagement à l’idée que les dirigeants de l’UE avaient fini par comprendre qu’il y avait un vrai besoin de mesures de soutien économique plutôt que de simplement laisser la dette s’alourdir. »