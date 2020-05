Pour rattraper son retard concernant la pénurie de masques, l’Etat français a décidé de soutenir les entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication de ces matériels médicaux. Ces équipements seront destinés au personnel soignant et aux malades atteints du coronavirus (covid-19). Pour cela, l’Elysée a lancé la commande de plus d’un milliard de masques français, en faisant appel aux entreprises telles que : Paul Boyé, Macopharma, Kolmi-Hopen, Segetex. Cependant, celles-ci sont à bout de souffle, puisque leurs capacités de production ont été multipliées par trois, en l’espace de trois mois. Elles sont passées de 3,5 millions de masques produits par semaine à 10 millions.

50 millions de masques par semaine

A travers la direction générale des entreprises, le ministère français de l’Economie et des finances avait apporté son soutien à ces sociétés afin de préserver les approvisionnements en matière première. Ces entreprises ne peuvent cependant pas arriver toutes seules à produire les masques commandés par l’Etat. Le but visé par ce dernier est de parvenir à une production estimée à plus de 50 millions de masques par semaines, jusqu’à fin 2020. Pour contribuer à cet effort, le gouvernement a fait appel à quatre sociétés à savoir : BB Distrib, Brocéliande, Bio Sérénity et Savoy. «Le développement de ces nouvelles lignes de production permettra, combiné avec les capacités des producteurs historiques, la fabrication de 20 millions de masques sanitaires, par semaine d’ici fin mai» a promis le gouvernement français.

D’anciennes lignes de fabrications réveillées

Pour satisfaire l’Etat, la firme Brocéliande a été obligée de réveiller d’anciennes lignes de fabrication de masques. Cette entreprise qui est spécialisée dans la fabrication des produits d’hygiène, commencera à faire tourner ses machines à partir de cet été, pour 130 millions de masques prévus d’ici à la fin de cette année. Rappelons qu’en pleine pénurie de masques le 31 mars dernier, le président de la République française Emmanuel Macron avait affiché l’objectif d’atteindre l’autonomie d’ici fin 2020.