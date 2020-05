Le système de santé public français est considéré comme l’un des meilleurs au monde, mais le vieillissement de la population et les contraintes financières le mettent à rude épreuve. Les patients se plaignent de plus en plus de salles d’urgence surpeuplées et le personnel soignant déplorent fréquemment une pénurie de lits, de personnel et de “motivation”. Qu’à cela ne tienne, le président Macron dans sa réforme du système de santé en 2018, promettait d’injecter de l’argent dans l’Hôpital. Mais ce vendredi, le président reconnaissait avoir omis dans sa réforme un détail important.

Une paupérisation du personnel soignant

Alors que la France était frappée de plein fouet par la pandémie du nouveau coronavirus, le pays savait pouvoir compter sur son capital “ressources humaines” en matière de santé. Et depuis elle ne lui avait pas fait défaut. Les multiples démonstrations publiques en France, de soutien au personnel de santé en première ligne dans la lutte contre la pandémie, en faisaient témoignage. Le gouvernement Macron conscient de l’importance de ce personnel soignant, savait le ménager durant la pandémie. Mais ces ménagements étaient circonstanciels et faisaient craindre au personnel soignant que ce ne soit « qu’une parenthèse enchantée ».

C’est du moins ce qui était ressorti de la rencontre du chef d’état avec le personnel soignant lors de sa visite surprise à l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, ce vendredi. Surtout que malgré les réformes engagées depuis 2018, le personnel soignant avait quelque peu été mis de côté. Selon les représentants du personnel à la séance de travail avec le président, des infirmières débutantes commençaient avec un salaire « à la limite de la pauvreté ». Et bon nombre de médecins ou d’infirmiers se retrouvaient dans l’obligation, d’enfreindre les règles, et de faire des prestations hors cadre hospitalier, parce que les « salaires » étaient souvent « insuffisants » pour leur permettre de vivre décemment.

Macron promet de corriger le tir…

Des revendications, que le chef de l’Etat avait trouvé, justes. « Il faut mettre fin à cette paupérisation » avait réagi ce vendredi, le chef de l’Etat français devant le personnel soignant. Lui qui avait d’ailleurs déjà promis il y a quelques mois, une revalorisation des émoluments et de la carrière du personnel de santé. Mais ce vendredi, le président Macron était allé plus loin, en reconnaissant avoir peut-être fait une « erreur » dans la « stratégie » adoptée dans la mise en œuvre des réformes. « J’étais convaincu qu’on était en train de changer les choses » mais a-t-il reconnu, « c’était une super stratégie (…) à faire dix ans plus tôt ». Une erreur que le président avait demandé au ministre de la Santé présent, Olivier Véran de corriger fissa pour le plan d’investissement massif prévu dans le secteur.