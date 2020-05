La goyave, psidium guajava de la famille des Myrtacées, est le fruit tropical du goyavier au parfum musqué. Le goyavier est un arbre qui pousse dans les régions tropicales essentiellement (Amériques, îles, Afrique et régions d’Asie). Le goyavier pousse spontanément dans les bonnes conditions tropicales sinon il lui faut un sol fertile régulièrement arrosé et une température chaude. Sa peau varie du vert au rouge. Lorsque la goyave mûrit, sa peau fine granuleuse passe du vert pâle au jaune, parfois piquetée de points noirs. La forme de la goyave évoque tantôt la poire ou la pomme mais en miniature. On l’appelle d’ailleurs goyavier-pomme. Certaines variétés peuvent avoir une peau verte rosée ou rouge. Toutefois sa chair juteuse et acidulée est de couleur crème, rouge, jaune à orange saumon selon le niveau de maturité parsemée de petits grains durs (variant de 100 à 535 graines) qui peuvent certes repousser certaines papilles, méritent l’appréciation des populations dans le monde entier.

Potentiel ethnopharmacologique puissant

C’est la raison pour laquelle psidium guajava, est une culture vivrière importante et une plante médicinale dans les pays tropicaux et subtropicaux est largement utilisée comme nourriture et en médecine populaire.Selon Legba et al. (2019) le continent Africain a un potentiel ethnopharmacologique extraordinaire composé d’un éventail de médicaments biologiques parmi lesquels figure le goyavier. C’est un aliment tonique, la goyave présente une teneur exceptionnelle en vitamine C (plus que chez les agrumes!) et en fibres solubles. Un de ses atouts et majeur est son faible apport énergétique alors qu’il est riche en nutriments. Le psidium guajava est effectivement riche en : acides gras saturés, acides gras poly-insaturés, fer, acides gras mono-insaturés, calcium, cholestérol, sodium, potassium, magnésium, glucides, fibres alimentaires, protéines. Il contient peu de sucres, mais beaucoup de vitamines : A, C, B6, D et B12.

Psidium guajava dans son ensemble est largement utilisé ancestralement pour traiter les troubles gastro-intestinaux (gastro-entérite, diarrhées, dysenterie), respiratoires et anti-inflammatoire (Aguilar et al., 1994). Avec sa composition élevée en fibres de la goyave et ses nombreuses graines va stimuler le transit intestinal en douceur grâce aux propriétés laxatives des graines. Toutefois, ce sont surtout les racines, l’écorce du goyavier, ses feuilles et les fruits immatures qui sont les éléments exploités dans les traitements. Les feuilles macérées sont appliquées sur les plaies, pour soulager les ulcères et les douleurs rhumatismales, les maux de dents (feuilles mâchées).

La décoction des nouvelles pousses de feuilles sont utilisées pour les propriétés fébrifuges du psidium guajava, tonique pour la peau, les menstrues douloureuses, les fausses couches, certains saignements utérins, le travail prématuré chez la femme enceinte et pour traiter l’hypertension. Une combinaison sous forme de décoction des feuilles et de l’écorce sont utilisées pour expulser le placenta après l’accouchement (Gutierrez et al., 2008). Une autre infusion d’extrait de feuilles de goyave est faite pour aider à réduire le taux de glycémie chez les diabétiques. Au Ghana, l’infusion ou la décoction est utilisée comme antispasmodique, contre les convulsions, un astringent et dans les traitements de la leucorrhée, des hémorragies vaginales chez les femmes. La consommation régulière de la goyave contribue à la prévention des cellules cancéreuses, les malformations cardiaques et maladies coronariennes.

Attention

Attention, tout n’est pas biologique Il serait par contre important d’intégrer le fait qu’on ne tire le meilleur des végétaux lorsqu’ils sont cultivés sans pesticides et éloignés des sols pollués aux métaux lourds (arsenic, chrome, cuivre, etc.). Car à partir d’un certain seuil, ils représentent plutôt des risques de toxicité subaiguë pour la santé humaine avec des incidences métabolites secondaires encore plus élevés.