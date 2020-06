Le président des Etats-Unis d’Amérique n’applaudit pas les intentions de Pékin, qui veut restreindre l’autonomie de Hong Kong. Très loin de concevoir une loi pareille, Donald Trump depuis la Maison-Blanche menace de très sévèrement punir la Chine déjà que Washington la soupçonne d’espionnage sur territoire américain. Il faut dire que ce n’est d’ailleurs pas la seule dent que le gouvernement américain a contre la Chine. L’adoption de la loi réduisant l’autonomie de Hong Kong est tout simplement la goutte d’eau qui vient déborder le vase pour Donald Trump, le Président des Etats Unis.

En plus de suspendre les allers-retours des chinois sur le territoire américain, le Président Donald Trump coupe sa contribution et sa collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé. Le leader américain ne digère pas le fait que la Chine ait « unilatéralement imposé son contrôle sur la sécurité de Hong Kong, en violation flagrante avec ses obligations telles que prévues par le traité signé avec le Royaume-Uni ». Le président américain déclare que le gouvernement chinois n’a pas respecté sa parole où il disait qu’«un pays, deux systèmes», et qu’il la substitué « cette semaine » par «un pays, un système». Le Président va encore plus loin. Il prévoit une sanction pour tous les responsables de la Chine ou de Hong Kong qui ont de près ou de loin permis à Pékin de mettre en place une pareille loi. Aussi suspecte-t-il la Chine d’épier les activités des Etats Unis d’Amérique. Donald Trump parle « d’espionnage systématique » et accuse aussi la Chine de revendiquer «illégalement des territoires dans le Pacifique».

Le monde entier souffre de la malveillance des chinois

Le Président américain se montre très furax par rapport à cette loi et la remet en cause. Il ne faut pas oublier qu’il tient pour responsable le gouvernement chinois pour avoir laissé se répandre le coronavirus dans le monde. Le président déclare en effet que le gouvernement chinois aurait pu informer l’OMS au tout début de cette crise. Il affirme que « Le secret gardé autour du virus du Wuhan a permis à la maladie de se répandre dans le monde entier, déclenchant une pandémie globale, qui a coûté plus de 100.000 vies américaines, et plus d’un million dans le monde». Toujours dans sa lancée il ajoute «Le monde souffre à présent de la malveillance du gouvernement chinois »