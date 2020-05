Washington vient d’afficher une nouvelle fois sa volonté de supprimer Huawei, le géant chinois des télécommunications de son territoire. Dans la matinée de ce vendredi, l’administration Trump a annoncé à travers un communiqué de son ministre du commerce de nouvelles mesures à l’encontre du géant chinois. L’objectif de ces nouvelles mesures (sanctions), selon le ministre du commerce est de limiter les efforts du groupe chinois dans ses activités car celui-ci représenterait une menace pour l’administration Trump. Ces nouvelles sanctions interviennent au lendemain des menaces du président américain, Donald Trump qui affirmait qu’il allait mettre un terme aux relations qui lient son pays et le géant asiatique.

L’administration Trump a « ciblé stratégiquement » pour sanctionner

Huawei sur le territoire chinois a été toujours perçu comme un groupe de télécommunications au service des dirigeants de la Chine. Selon les autorités américaines, Huawei travaille pour espionner les installations de l’administration Trump. Pour avoir donc plus la main mise sur ce géant asiatique, Washington a annoncé une série de nouvelles sanctions contre le groupe et ceci également dans la perspective de freiner son élan d’exploitation et de développement. « Cette annonce bloque les efforts de Huawei pour contourner les contrôles à l’exportation » a indiqué le ministre du commerce. Parmi les nouvelles séries de mesures, l’administration Trump interdit à Huawei d’utiliser certains matériels sur son territoire. Par ailleurs, elle mène des démarches auprès de ses partenaires et alliés afin de les inciter à bannir le groupe asiatique des télécommunications de tous les marchés relatifs aux équipements pour la 5G.

Tout en accusant Huawei de faire usage de la technologie américaine, le communiqué précise que bientôt les savoirs-faire américains ne feront plus partie de sa technologie. « Huawei a continué à utiliser les programmes informatiques et de la technologie américaine pour développer des semi-conducteurs, minant par la même la sécurité nationale et l’objectif diplomatique de la liste en commandant sa production à l’étranger dans des fonderies utilisant des équipements américains » a déclaré le ministre. Des mesures visent donc à faire supprimer du champ du groupe toute œuvre et/ou savoir faire de l’Amérique. Nous avons « ciblé stratégiquement et très précisément les achats de semi-conducteurs par Huawei, qui sont directement issus » des compétences de chez nous, a fait savoir le communiqué du ministère. Toutefois, avant l’application rigoureuse des mesures, Washington donne un délai de 120 jours au géant de la technologie asiatique. Il est décompté à partir de ce vendredi.