Un singe a essayé de kidnapper un enfant en pleine rue. Selon un média australien, les faits se sont déroulés en Indonésie. La scène qui a été filmée, a fait le tour des réseaux sociaux. Les images (à voir ci-dessous) montrent un singe sur une petite moto, s’approchant à grande vitesse d’un groupe d’enfants assis sur un banc. Arrivé près de ces derniers, on voit l’animal laisser sa mini-moto, pour ensuite saisir un enfant à travers le bras. Le singe traine alors le petit enfant à plat ventre sur plusieurs mètres. Des gens commencent à crier, un homme intervient et l’animal laisse l’enfant. Cependant, quand la vidéo se termine, on voit que le petit enfant arrive à se relever.

Un singe avait sauté sur un touriste de 24 ans

Notons que ce n’est pas la première fois qu’une vidéo sur les réseaux sociaux, montre des singes agressifs qui attaquent des humains. En début d’année, plusieurs médias avaient relayé un incident qui s’était produit près du temple d’Uluwatu sur l’Île de Bali en Indonésie. Un singe avait sauté sur un touriste nommé Connor, âgé de 24 ans. Un des amis de ce dernier qui était sur place avait eu le temps de prendre son appareil et de filmer le moment où la victime voulait faire un selfie prenant dans l’objectif d’autres animaux, qui étaient sur le toit. L’animal avait alors réagi en sautant sur l’homme, jusqu’à lui prendre se lunettes.

Un bébé mort dans un puits

Le singe n’avait pas lâché Connor, même si plusieurs personnes s’étaient mises à crier et à siffler. Ces cas d’agressions menées par des singes semblent connus en Asie. En avril 2018, un bébé de 17 jours avait été vu mort dans un puits. Les faits s’étaient produits dans l’Etat d’Odisha en Inde. L’enfant avait été kidnappé par un singe, pendant qu’il dormait et sa mère avait été témoin de la scène mais n’avait pas pu arrêter l’animal, selon un média indien.