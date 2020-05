Le Hezbollah est un pilier central du pouvoir au Liban et ce depuis de nombreuses années. Le Hezbollah fut créé sur l’initiative de la toute puissante armée idéologique des Gardiens de la Révolution de la République islamique d’Iran en 1982. L’organisation a ainsi pris une part active dans la guerre civile du Liban entre 1975 et 1990. Le Hezbollah est considéré par les États-Unis et Israël (ennemis jurés) de l’Iran comme une organisation terroriste. Les USA notamment, mènent une campagne active pour que un peu plus de pays mettent le nom du Hezbollah sur leurs listes noires

Ce jeudi 30 Avril, l’Allemagne a interdit toutes activités du Hezbollah sur son sol. Il faut dire que dans la zone UE, le Hezbollah avait une certaine liberté. En effet, seules les activités de la branche militaire du Hezbollah étaient considérées comme terroristes par l’Union Européenne, cependant, les activités politiques étaient autorisées. Il y a quelques jours, la police et les forces spéciales allemandes ont mené des perquisitions dans des lieux où le Hezbollah possède un fort militantisme comme dans des mosquées et locaux d’associations.

L’avertissement de Téhéran

Ce vendredi, dans un communiqué, l’Iran, indéfectible allié du Hezbollah, a vivement condamné la décision que vient de prendre l’Allemagne en interdisant toutes les activités de l’organisation chiite. Téhéran a déclaré que l’Allemagne allait payer les conséquences d’avoir voulu jouer le jeu d’Israël et les États-Unis.

“Cette interdiction est seulement destinée à remplir les objectifs de la machine de propagande des régimes sioniste et américain” a notifié le ministère iranien des affaires étrangères. Une même source au sein de la diplomatie iranienne a indiqué que Berlin va regretter cette décision et de rappeler que le Hezbollah joue un rôle prépondérant dans la lutte contre l’Etat Islamique.