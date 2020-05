Il y a quelques jours, Sergio Moro, ancien ministre de la Justice brésilienne, affirmait que le président Jair Bolsonaro tentait d’interférer dans plusieurs enquêtes policières. De graves accusations qui ont intéressé la justice. Résultat, ce dernier a été entendu durant huit heures au siège de la Police fédérale de Curitiba.

Très populaire, Sergio Moro est un ancien juge anticorruption. Jouissant d’une belle réputation, ce dernier a été invité à venir discuter de ses accusations aux alentours de 14 heures, heure locale, avant de n’en sortir que très tard la nuit. Une invitation qui a fait grand bruit, poussant des dizaines de manifestants pro-Bolsonaro et pro-Moro, à se rassembler face au palais de Justice. La police a d’ailleurs été forcée d’intervenir afin de séparer les deux camps.

Jair Bolsonaro, accusé par un ancien ministre

Si le contenu de la déposition n’a pas été officiellement dévoilé, le quotidien Estado affirme que des échanges privés entre Moro et Bolsonaro ont été dévoilés. Une manière pour lui de rebondir sur sa démission, survenue après que Mauricio Valeixo, chef de la police fédérale et proche de Moro ait été limogé par l’exécutif. Une sortie surprise et sans fondements aux yeux de l’ancien ministre de la Justice, qui pose un problème d’ingérence politique. Un constat qui entame la crédibilité du gouvernement aux yeux de cet homme de droit.

Une destitution à prévoir ?

Dans les faits, plusieurs enquêtes policières visent des proches du président Bolsonaro, à commencer par son fils. Résultat, Moro estime que ce sont ces enquêtes ouvertes qui ont causé le départ de Valeixo. Des révélations explosives, qui pourraient presque ouvrir la voie à une possible destitution de Jair Bolsonaro, dans le cas où la situation venait à se confirmer. Une situation dramatique pour le président, qui a qualifié son ancien ministre, de « Judas ».