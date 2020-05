Au Sénégal, plusieurs associations, entreprises et organisateurs s’activent dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Des initiatives ont également vu le jour évoluant dans la sensibilisation et l’information ainsi que les actions humanitaires. Les membres du concept “Jambaar” (guerrier en wolof), qui est une simulation entrepreneuriale menée par l’école de commerce IAM à Dakar, ont lancé ce samedi 02 mai la première phase du projet ambitieux qui consiste à mettre 30 millions de masques de protection à la disposition des populations (pour les 15 millions d’habitants au total).

Permettre aux tailleurs de confectioner des masques

Selon Monsieur Bocoum Alassane Loïc, Adjoint au Chargé de communication de Jambaar, le projet en question qui sera déroulé prochainement sur toute l’étendue du territoire a été lancé samedi 02 mai au niveau de la banlieue de Dakar. Les quartiers populaires de Pikine et Guediawaye ont été la cible de cette première phase de distribution et de sensibilisation sur l’utilisation des masques de protection. La distribution de ces 1000 masques de protection a été accompagnée selon le chargé de communication adjoint de l’association “d’une distribution de tissus + des kits aux tailleurs de la dite zone, leur permettant de confectionner eux aussi des masques tout en respectant les normes indiquées par les autorités…. “. Les membres de l’association souhaitent par cette démarche permettre aux 300 000 membres de l’association des tailleurs de pouvoir produire 100 masques par jour.

“La phase 2 ira dans le sens de la continuité mais à l’intérieur du territoire sénégalais par les JAMBAR de ces zones.” peut on lire dans le communiqué de l’association. Jambaar est un concept lancé par des étudiants de l’Institut Africain de Management dans le but de soutenir l’entrepreneuriat local par la valorisation de la production locale. “Le but principal de Jambaar est de permettre aux participants de prendre des décisions stratégiques d’investissements, de production, de commercialisation, de gestion de ressources humaines et de communication, en fonction de la situation et des objectifs à atteindre.” soulignent les membres de l’association.