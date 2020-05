L’actuel dirigeant de la Corée du Nord, kim-Jong-Un avait été rapatrié de la Suisse, pour avoir gardé sur lui un magazine à caractère intime BDSM. L’information a été donnée hier jeudi 14 mai 2020 par un quotidien britannique. Dans les années 1990, kim-Jong-Un aurait été contraint de rentrer en Corée du Nord, suite à la découverte dudit magazine. A en croire le média, ses frères, sœurs et lui avaient été envoyés à Berne en Suisse, pour étudier, sous une fausse identité. Et pendant que ses professeurs cherchaient dans ses affaires des antisèches, en vue de l’aider à remonter ses mauvais résultats, ils auraient à ce moment mis la main sur un magazine à caractère intime, dissimulé dans l’un de ses cahiers.

Son père furieux

Cette découverte serait vite parvenue aux oreilles des services secrets nord-coréens. Son père qui était tout furieux et certain que les amis occidentaux de son fils le menaient sur une voix peu recommandable, a ordonné son rapatriement immédiat. Notons que cette histoire est une de plus qui affecte l’image de Kim-Jong-Un. Celui-ci aurait fait tuer son ancienne petite amie, qui avait exécuté une danse. Elle faisait partie de plusieurs pop-stars, qui avaient été exécutées pour affront aux lois sur la pornographie. Pour justifier l’exécution de son ex-petite amie Hyon Song-Wol, Kim-Jong-Un avait évoqué une présumée sextape vendue sur le marché noir en Chine.

Son oncle exécuté

D’autres rumeurs accusent également l’épouse de Kim Jong-Un, Ri Sol-Ju d’avoir commandité cette exécution, puisqu’elle supporterait mal que son mari continue à avoir une relation extra-conjugale avec Hyon Song-Wol. Depuis la mort de son père, Kim-Jong-Un dirige la Corée-du-Nord d’une main de fer, quitte à faire exécuter ceux qui lui font ombrage, même ses proches. Parmi ces derniers figure son oncle. Il avait choisi de mettre ce dernier, Jang Song-taek, à l’écart de son poste de haute responsabilité, avant de l’exécuter par un tribunal militaire spécial, pour traîtrise.