Trois employés de l’Agence de Presse Sénégalaise ont annoncé une suite dans l’action judiciaire contre le Directeur Général, Thierno Birahim Fall, après avoir été sanctionnés pour faute grave. Cette affaire qui remonte en fin décembre dernier a connu plusieurs épisodes depuis lors. Les agents et journalistes et leur directeur qu’ils accusent de licenciement abusif et de violence avaient obtenu une médiation du Ministère de la Culture et de la Communication.

Un mois sans nouvelles

Les trois employés en question, un journaliste et deux membres de l’administration de l’APS qui ont été respectivement suspendu et licenciés accusent Thierno Birahim Fall de faire du dilatoire. Selon eux, le directeur général de l’Agence de Presse est resté près d’un mois sans donner de nouvelles aux médiateurs dans cette affaire. “On avait respecté nos engagements. Le Directeur général et le secrétaire général du ministre avaient signé les décharges. Le directeur général de l’Aps avait demandé trois jours pour prendre des décisions qui aller rapporter nos licenciements’’ soulignent-ils. Les médiateurs leurs auraient ainsi signalé que Thierno Birahim Fall n’a pas respecté ses engagements rapporte leral.net.

Les employés de l’Agence de Presse Sénégalaise qui soutiennent avoir été accusés par le Directeur général sans preuve annoncent la probabilité d’une action judiciaire face à cette situation. Selon leur porte-parole Yaye Fatou Ndiaye, des discussions ont été entamées avec leurs avocats sur la suite à donner à cette affaire. ‘’En réalité, il nous avait accusés sans avoir des dossiers sur cette affaire. Il voulait ainsi mettre la main sur les dossiers qu’on avait. On a fait des copies pour le ministre, pour lui et on en a gardées’’ soutient cette dernière.