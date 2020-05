Entre la Chine et le Canada, les tensions diplomatiques se font de plus en plus importantes. En effet, il y a quelques heures, le Premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a été violemment critiqué, accusé de vouloir faire le jeu du président américain, Donald Trump, dans sa guerre menée contre l’idéologie et l’image du gouvernement chinois.

C’est via un communiqué acerbe, présenté par le consulat de Chine à Calgary, que Jason Kenney a été pris à partie par la diplomatie chinoise. Sur le site web du consulat, c’est toute l’action menée par ce dernier dans le cadre de la lutte contre le covid-19 qui était pointée du doigt, la Chine estimant qu’en comparaison avec ce qui a pu être fait à Wuhan, M. Kenney ne semblait pas vraiment intelligent.

La Chine répond à Jason Kenney

Une sortie difficile à accepter pour ce dernier, mais que la Chine explique simplement. En effet, mercredi dernier, le chef conservateur a, au cours d’une réunion virtuelle organisée avec les membres du Conseil des affaires canadiennes-américaines, directement pointé du doigt la réaction de la Chine face à la maladie. À ses yeux, Pékin a tenté de minimiser l’impact du covid-19 et n’a pas souhaité alerter la communauté internationale à ce sujet.

Tensions diplomatiques en vue ?

En outre, ce dernier a affirmé que le Canada, comme les États-Unis, devait mettre en place une nouvelle politique industrielle et rapatrier une grande partie de leur industrie. De quoi pousser le consulat chinois d’Alberta à voir rouge, ce dernier invitant les autres nations à se préparer à des attaques similaires sur la future gestion de crise. Une nouvelle attaque chinoise à l’encontre du Premier ministre de l’Alberta puisqu’au mois d’avril dernier, Pékin a vivement critiqué M. Kenney après qu’il se soit ému de l’arrestation d’un manifestant pro-démocratie à Hong Kong.