Souhaitant voir l’Iran et le Venezuela être esseulé sur la scène internationale, le gouvernement américain fustige l’apparent rapprochement entre les deux nations pétrolières. De quoi susciter de nouvelles tensions. D’ailleurs, il semblerait que la presse iranienne ait décidé de jouer sur cette situation, mettant en avant les risques d’un nouveau contentieux entre Téhéran et Washington, sur les bases de cette collaboration avec Caracas.

En tout, ce sont cinq navires iraniens qui ont pris la mer, en direction du Venezuela. Face aux nombreux manques, l’exécutif vénézuélien se tourne vers des nations susceptibles de leur venir en aide. Résultat, les deux ennemis jurés de Washington ont décidé de se serrer les coudes et se prêtent donc main-forte, notamment en ce qui concerne les livraisons de pétrole. Les deux pays auraient d’ailleurs mis un véritable système en place.

Iran et Venezuela, ensemble contre Washington

Selon Elliott Abrams, émissaire américain pour le Venezuela, Caracas paie ses dettes à l’Iran en or, qui en a besoin tant la situation économique locale s’est dégradée à la suite des multiples sanctions américaines imposées à l’encontre de Téhéran. En échange, l’Iran aide directement le Venezuela en tentant de remettre son industrie pétrolière en état de marche. C’est à ce titre que les cinq navires iraniens ont pris la mer, depuis le port de Shahid Rajaee, à Bandar Abbas. Détroit d’Ormuz, canal de Suez, Méditerranée, les cinq tankers seraient aujourd’hui en Atlantique et pourraient arriver d’ici au 22 mai prochain.

Téhéran met en garde

Face à cette alliance, le gouvernement américain a d’ores et déjà confirmé qu’il envisageait de mettre en place une réponse politique et économique à cette collaboration. En outre, quatre navires américains ont été déployés dans les Caraïbes, en préparation d’une possible confrontation avec ces pétroliers. De quoi pousser Mohammad Javad Zarif à prévenir, assurant que le moindre acte de piraterie ne resterait pas sans conséquence.