Le célèbre cycliste américain Lance Amstrong a fait des aveux concernant le dopage auquel il a eu recours durant sa carrière. Dans un documentaire intitulé «Lance » qui sera diffusé sur une chaîne de télévision américaine les 24 mai et 1er juin 2020, le cycliste a levé le voile sur la manière dont cette affaire de dopage a commencé. Dans un extrait diffusé sur le média, Lance Amstrong répond à l’interrogation « la première fois que vous vous êtes dopé, quel âge aviez-vous ? ». Le cycliste âgé de 48 ans a fait savoir qu’il avait « probablement 21 ans » quand il a commencé à se doper. Ainsi cet âge du cycliste nous amène en 1992, sa toute première année en tant que coureur professionnel chez Motorola.

« Nous avions déjà essayé la cortisone »

Lance Amstrong a également indiqué dans le documentaire qu’il avait eu recours aux services du docteur Michele Ferrari, à partir de 1995 en vue d’utiliser de l’EPO, une hormone de nature glycoprotéique. « Nous avions déjà essayé la cortisone, un carburant peu puissant, mais l’EPO était d’un tout autre niveau. Les avantages en termes de performances étaient si importants que le sport est passé d’un dopage assez léger, qui a toujours existé, à ce carburant de fusée. C’était la décision que nous devions prendre. J’en avais besoin et j’en ai pris. Ce fut toujours ma propre décision. » a-t-il déclaré.

Il a avoué s’être dopé en 2013

Pour rappel, le cycliste avait reconnu avoir eu recours au dopage en 2013. Une année plus tôt, une enquête conduite par l’Agence américaine antidopage (USADA) et avait conclu que Lance Amstrong avait fait usage de substances dopantes pour améliorer sa performance au cours de sa carrière. Aussi l’avait-il désigné comme le leader du « programme le plus perfectionné, le plus professionnel et le plus efficace que le sport ait jamais vu ». Après avoir rejeté ces allégations, il a finalement reconnu publiquement les faits.