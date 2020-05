Le décret qui porte la signature de Macky Sall, le président du Sénégal et qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux est un faux. C’est du moins ce que nous apprend la cellule de communication de la présidence de la république sénégalaise. À travers un communiqué en date de ce vendredi 15 mai 2020, la cellule de communication de la présidence a informé l’opinion nationale et internationale que ce décret n’est pas authentique. Le faux décret en question fait en effet état de l’instauration d’un honorariat pour les anciens présidents du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE). Le communiqué de la présidence intervient quelques heures après les réactions de Thierno Alassane Sall, ancien ministre du pétrole au Sénégal.

Les décrets signés par Macky Sall « sont publiés au Journal Officiel (…) et sur le site du Gouvernement »

C’est hier jeudi qu’une image montrant un document a commencé par circuler sur les réseaux sociaux. Ledit document honorait les anciens hauts dirigeants du CESE avec plusieurs profits. Entre autres profits auxquels auront désormais droit les anciens présidents du CESE selon le faux décret , une indemnité mensuelle estimée à 4,5 millions FCFA et un véhicule de luxe possédant un laissé passer. Mais telle une traînée de poudre, la nouvelle s’est vite répandue sur la toile et des réactions ont surgi de part et d’autres. Suite à la dénonciation de l’ancien ministre du pétrole, la présidence de la république a sorti un communiqué dans lequel il indique que le décret qui circule est un faux.

Dans le communiqué, on pouvait lire : « la cellule de communication de la présidence de la république informe qu’un faux décret numéroté 2020-964 circule actuellement dans les réseaux sociaux. Ce faux décret en date du 17 avril 2020, est relatif à la création d’un honorariat pour les anciens Présidents du Conseil Économique, Social et Environnemental ». Le communiqué informait aussi que tous les décrets signés par Macky Sall sont toujours rendus publics dans le journal officiel ainsi que sur la plateforme numérique de l’État. « Tous les décrets pris par Monsieur le Président de la République sont publiés au Journal Officiel de la République du Sénégal et sur le site du Gouvernement » précise-t-il.

« Pourquoi le démenti n’est pas signé » ? s’interroge un internaute

Suite au démenti qu’a apporté la cellule de communication de la Présidence la toile s’est une nouvelle fois enflammée. Les commentaires vont dans tous les sens et plusieurs personnes s’inquiètent de la situation et soulèvent des points qui méritent d’êtres éclairés. À en croire les internautes, il y a un flou qu’alimente cette affaire de faux décret. Dans un tweet, un internaute se demande, qui pourrait bien imiter la signature du président de la république. Ayant pris connaissance du démenti apporté par la cellule de communication de la présidence, celui-ci s’interroge en ces termes : « pourquoi le démenti n’est pas signé ? ». Plus loin, il réclame que le vrai décret refasse surface.

L'imminence de la fin du monde et d'une vie sur le dos du peuple,à se sucrer aux plus juteux postes et luxueuses villas n'y fait rien. Même en pleine pandémie, c'est les copines d'abord, tant pis pour les personnels soignants. Ce décret introuvable au JO est-il acté ?#COVID19sn pic.twitter.com/kWQPKgJzPa — Thierno Alassane Sall (@TasOfficiel) May 14, 2020