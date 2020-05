Le Sénégal vient d’adopter définitivement la chloroquine pour traiter les personnes qui présentent les symptômes du coronavirus ou qui sont contaminées par le virus. En dépit des nombreuses critiques contre le traitement de la chloroquine pour guérir le coronavirus, le ministre de la santé sénégalaise, Abdoulaye Diouf Sarr a confirmé ce samedi la volonté du Sénégal de continuer le traitement à la chloroquine. Les spécialistes de la santé du pays ont présenté des chiffres de leurs études qui confirment l’efficacité du traitement. Né à Dakar au Sénégal, c’est Didier Raoult, infectiologue et microbiologiste français qui a théorisé publiquement l’utilisation de la chloroquine pour traiter les personnes atteintes du coronavirus.

Le Sénégal préfère aller à l’école du professeur Didier Raoult

Le Sénégal, selon un bilan récent a déjà enregistré 1.115 cas de contamination au nouveau virus, avec neuf décès. Chaque jour, le bilan ne cesse de s’alourdir. En un mois simplement, le nombre de cas avait « plus que quintuplé » selon le ministre de la santé. Pour le traitement contre le coronavirus, les autorités du pays conseillaient sous réserve et avec doute la Chloroquine. Mais à en croire les propos d’Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé, une étude minutieuse a permis de constater la diminution du temps d’hospitalisation des malades. Conclusion, le Sénégal va adopter la théorie qui jusque-là continue de susciter la controverse entre ceux qui approuvent et ceux qui rejettent ce choix. Cela pourrait diminuer l’augmentation croissante des nouveaux cas que connaît le pays car disait-il « le constat majeur est que l’épidémie ne faiblit pas ». « Nous allons continuer notre prise en charge avec l’hydroxychloroquine » ajoute le ministre.

Ce que disent les chiffres

Le professeur Moussa Seydi est l’infectiologue en vogue dans le pays. C’est en effet lui qui coordonne la prise en charge des personnes contaminées au Sénégal. Dans les résultats d’une étude qu’il a présentée, les chiffres révèlent que le traitement avec la chloroquine réduit la durée de prise en charge des malades à l’hôpital. Les analyses ont été faites à partir de 181 patients. La durée moyenne d’hospitalisation selon les résultats est de 13 jours pour les malades n’ayant reçu aucun traitement. 11 pour ceux qui ont été traités avec uniquement de l’hydroxychloroquine mais 9 pour ceux ont reçu un traitement avec de l’hydroxychloroquine associée à l’azithromycine (antibiotique).

Les patients qui ont la chance de démarrer tôt leur traitement suite à la consultation passent eux 8 jours en hospitalisation. Le coordonnateur a également fait par des résultats d’une autre analyse portant les effets secondaires du traitement. Sur 362 patients, les résultats ont démontré qu’ils ne sont que 12 à présenter es effets secondaires (non précisés).

De nouvelles mesures

Désormais, de nouvelles mesures seront observées au Sénégal. Les autorités annoncent ne plus directement hospitaliser ceux qui présentent des symptômes ou qui sont malades. Ils seront mis en isolement. Dans la capitale, les choses ne seront plus les mêmes. Le ministre a indiqué que les marchés de Dakar seront fermés les samedis et dimanche. Les jours de travail les autorités envisagent de réduire la fréquentation.