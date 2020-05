L’actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a rendu un vibrant hommage à l’ancien président du club Pape Diouf suite à la qualification du club en ligue des champions à travers un long message posté sur son compte Instagram. Président de Marseille entre 2005 et 2009, Pape Diouf est décédé dans son pays d’origine, le Sénégal, d’une infection au coronavirus le 31 mars dernier.

La deuxième place de la Ligue 1

Le technicien portugais a réagi via son compte Instagram suite à la deuxième place définitive occupée par l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Après avoir lancé un message de remerciement envers les joueurs et supporters marseillais pour leur “passion unique” envers le club, André Villas-Boas révèle que cette performance est dédiée à Pape Diouf : “Merci du cœur ! Votre force et votre sens de l’exigence nous ont obligés à répondre. Cette victoire est aussi la vôtre.⁣⁣ Je voudrais terminer en dédiant cette deuxième place à l’ancien président marseillais Pape Diouf“ peut-on lire dans son message posté sur Instagram.

Pape Diouf a intégré l’Olympique de Marseille en qualité de manager général en 2004. Il sera par la suite nommé président du directoire avant d’occuper la présidence du club en 2005. Cet ancien agent de joueurs occupera le poste de président de l’Olympique de Marseille pendant quatre années avant de présenter sa démission en 2009. Hospitalisé au niveau du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann à Dakar, Pape Diouf est décédé le 31 mars 2020 des suites d’une contamination au Covid-19. Il repose désormais au cimetière de Yoff, à Dakar.