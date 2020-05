Lundi, le Soudan nommait son premier ambassadeur aux États-Unis depuis près d’un quart de siècle. Une décision, pour aider à normaliser les relations après des décennies d’antagonisme selon le ministre soudanais des Affaires étrangères. Les relations entre Khartoum et Washington avaient été officiellement tendues pendant le règne de trois décennies d’Omar El-Béchir, mais s’étaient apaisées après qu’il ait été évincé par l’armée l’année dernière à la suite de manifestations de masse.

Noureldin Sati, 1er ambassadeur soudanais aux USA

« Le gouvernement américain a approuvé la nomination de Noureldin Sati comme ambassadeur et plénipotentiaire de la République du Soudan », a déclaré lundi le ministère soudanais des Affaires étrangères dans un communiqué. Sati avait été ambassadeur du Soudan en France dans les années 1990 et avait ensuite travaillé avec les missions de maintien de la paix des Nations Unies au Congo et au Rwanda, il est connu comme un homme d’expérience. Désormais, il serait l’homme choisi par Khartoum pour paver le chemin à l’établissement de relations productives entre les deux pays.

Vers une normalisation…

Jusqu’ici, et cela avait duré près d’un quart de siècle ; les deux pays n’avaient nommé que des «chargés d’affaires», diplomates de rang inférieur à l’ambassadeur, pour diriger leurs entités diplomatiques. C’est que depuis 1993, Le gouvernement américain a ajouté le Soudan à sa liste d’États parrains du terrorisme suite à des allégations selon lesquelles le gouvernement de Béchir soutenait des groupes militants. Cette décision a laissé le Soudan inéligible à un allégement de la dette et à un financement du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ce qui avait contribué à la crise économique profonde que connaissait le pays.

Mais, Omar El-Béchir avait été déchu et, en décembre, le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok, lors de sa visite à Washington, réussissait à s’entendre avec la Maison-Blanche pour échanger des émissaires. La Nouvelle ambassade du Soudan aux USA, se localiserait donc désormais au ‘’2210 Massachusetts Avenue’’ dans la ville de Washington de l’Etat du même nom.