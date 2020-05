Originaire d’Afrique, le desmodium existe dans la plupart des pays: Centrafrique, Gabon, Cameroun, Congo, Guinée Équatoriale, Sierra Léone, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo, Bénin, etc. Son introduction en Europe fut faite en 1965 à partir de l’interaction d’un docteur français avec un tradithérapeute camerounais au nord du Cameroun qui l’utilisait dans le traitement des hépatites et des troubles du foie. Il y avait également appris son mode de préparation grâce à cet illustre tradithérapeute. En Afrique, les vertus des plantes sont observées dans la nature à travers les siècles et sont transmises par voie orale certes mais aussi par voie écrite (royaume égyptien) et sont intégrées à l’alimentation ou le cadre de vie régulier jusqu’à nos jours. Il n’est donc pas étonnant que le desmodium adscendens de la famille des Fabaceae jouisse d’une excellente réputation.

D’ailleurs, le desmodium se vend aujourd’hui en pharmacie. Cette vivace herbacée biannuelles est un végétal à tiges rampantes, minces, recouvertes de poils fins; tiges qui

sont longues accrochée aux supports qu’elles trouvent. Souvent dans les milieux humides et pantropicaux, elles grimpent sur les troncs des arbres avoisinants comme le cacaoyer, les palmiers, mais elles n’excèdent pas 50 cm. Elle fait partie de la famille de desmodium sp. qui comprend plus de 300 espèces toutes grimpantes. Le desmodium adscendens possède des feuilles trifoliées qui s’assimilent un peu au trèfle mais plus velues que celles-ci. On la surnomme d’ailleurs de : trèfle savane, colle colle ou gros trèfle. Elle porte des fleurs de couleur blanche à violet clair puis, des gousses qui renferme ses fruits articulés.

Desmodium, protecteur du foie et de la respiration

Le desmodium aide si l’on souffre d’une hépatite virale ou de dysfonctionnements liés aux effets secondaires de la chimiothérapie par exemple. Grâce à son action positive sur l’évolution du taux de transaminases, le desmodium adscendens, appelé zèdali en Fon ou umbbiyaa en Éthiopie en plus de ses propriétés hépatoprotectrices, il est immunostimulant, utilisé pour les accouchements difficiles et est employé à des fins multiples par les communautés.

Il est par exemple utilisé pour des cures détoxifiantes après des abus d’alcool et de nourritures. En Afrique, il est également utilisé depuis très longtemps pour ses propriétés antiallergiques, comme traitement symptomatique de l’asthme. En agissant sur la contraction des muscles respiratoires, il a aussi des effets anti-allergiques puisque des allergènes peuvent être à l’origine de ces gênes des voies respiratoires. Effectivement, le desmodium interfère avec la production des substances chimiques normalement libérées au cours de la crise d’asthme en inhibant l’action de l’histamine sur les muscles de l’appareil respiratoire humain. Le desmodium sert beaucoup contre la contraction musculaire donc il sert également à traiter les maux de dos et les spasmes musculaires.

Autres propriétés bienfaisantes

On l’utilise également contre les maux d’estomac, la constipation et d’autres problèmes gynécologiques comme la leucorrhée, la gonococcie, etc. Les tiges et les feuilles de desmodium sont utilisées en infusion ou décoction, en gélules ou comme des extraits fluides. Toutefois, pour traiter la teigne, il est appliqué sous forme de poudre de ses feuilles sèches pilées sur la partie malade de la peau en cure durant plusieurs semaines. En cas de morsure de serpent, on recommande la racine fraîche broyée du desmodium velutinum en décoction, homogénéisée dans l’eau pour boire ou de mâcher directement sa racine fraîche (Bekalo et al, 2009).