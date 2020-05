Un jeune homme a retrouvé ses parents biologiques, après avoir été kidnappé 32 années plus tôt. Les retrouvailles ont eu lieu hier lundi 18 mai 2020. L’information a été donnée par un média chinois. D’après un communiqué du Bureau de la sécurité publique de la ville de Xi’an, au centre de la Chine, en 1988, le jeune Mao Yin était âgé de 2 ans, quand il avait été kidnappé devant un hôtel de la ville. Il avait été vendu à un couple sans enfants, résidant dans la province du Sichuan, au sein duquel il a été éduqué comme leur propre fils. La mère biologique de Mao Yin, Li Jingzhi a confié à un média chinois qu’elle avait quitté son travail et distribué en vain plus de 100 000 avis de recherche, pour retrouver son enfant.

Une technique de reconnaissance faciale utilisée

Au cours du mois d’avril, la police a cependant reçu un signalement indiquant qu’un homme de la province du Sichuan aurait acquis un enfant dans les années 80. Selon les informations que les forces de l’ordre ont reçues, l’enlèvement aurait eu lieu dans les environs de Xi’an. A en croire un média chinois, pour mener à bien ses investigations, la police a fait usage d’une technique de reconnaissance faciale, afin de vieillir artificiellement une photo de Mao Yin, quand il était enfant. L’image obtenue a ensuite été comparée à la base de données centrale des photos d’identité, pour trouver les personnes qui ont des traits plus ressemblants.

« Je ne veux plus qu’il nous quitte »

C’est ainsi que la trace de Mao Yin a été retrouvée par les policiers, dans le Sichuan. Il y assure la gestion d’un commerce de décoration d’intérieur. Aussi c’est grâce à un test d’ADN qu’il a été confirmé qu’il était bien l’enfant kidnappé en 1988. « Je ne veux plus qu’il nous quitte. Je ne le laisserai plus nous quitter » a fait savoir sa mère Li Jingzhi, durant les retrouvailles, tout en gardant fermement la main de son enfant. Aujourd’hui âgé de 34 ans, Mao Yin a confié à un média chinois qu’il a l’intention de venir à Xi’an pour vivre avec ses parents biologiques.