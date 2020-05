Une histoire complètement surréaliste vient d’être révélé en Allemagne et concernant un ancien footballeur professionnel qui a joué au sein du célèbre club de Schalke 04. Il s’agit de l’ex international congolais, Hiannick Kamba. Ce dernier a été déclaré mort en janvier 2016 en RD Congo suite à un prétendu accident de voiture dans son pays natal, la RD Congo. Eh bien, selon les informations des médias allemands, Hiannick Kamba serait bel et bien en vie, il est actuellement détenu par la police qui a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire incroyable.

C’est en 2018 que cette affaire a basculé lorsque Hiannick Kamba s’est rendu à l’ambassade d’Allemagne en RD Congo pour démentir sa mort. Selon le récit de l’ex-footballeur, qui fut rapporté par les médias allemands, il aurait été abandonné par des amis pendant la nuit au Congo en janvier 2016 et laissé sans documents, argent et téléphone portable. Cette histoire est rocambolesque sur tous les points car il ressort que Hiannick Kamba est retourné en Allemagne et a même obtenu un emploi de technicien chimiste chez un fournisseur d’énergie dans la région de la Ruhr.

Un scénario digne d’un film

La justice soupçonne notamment l’ex-compagne du joueur congolais d’avoir fomenté ce plan pour toucher l’assurance-vie de son mari. Pour la justice, cette affaire comporte de nombreuses zones d’ombre, pour cela, Hiannick Kamba est considéré comme un témoin, son ex-épouse sera jugée pour fraude, elle qui clame son innocence et qui assure n’avoir découvert l’assurance-vie qu’à la disparition de son mari.

L’annonce de la mort d’Hiannick Kamba avait suscité une vive émotion en 2016 au sein de la Bundesliga, le latérale avait notamment joué auprès de joueur stars comme le gardien champion du monde de l’équipe d’Allemagne, Manuel Neuer.