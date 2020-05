En France, la pandémie du nouveau coronavirus était une crise sanitaire de premier plan et mettait le gouvernement du président Emmanuel Macron à rude épreuve. Les réponses offertes par le gouvernement semblaient ne pas porter les fruits escomptés et les morts continuaient à s’enregistrer par centaines. Il y a un peu moins de deux semaines, un humoriste côté en hexagone lançait sur une station de radio un coup de gueule et un défi au président Macron.

Un geste « assez mignon… »

L’humoriste Jean-Marie Bigard, le 08 Mai dernier, n’y étais pas allé avec le dos la cuillère pour dire son sentiment au président Macron. Dans un phrasé propre à l’homme du peuple, l’humoriste s’était fait le porte-parole du ras le bol du français d’en bas au centre de cette crise sanitaire qui n’en finissait pas. « Notre président parle de l’après, (…) Rien à foutre d’après, on est dedans là ! (…) Tout a été loupé jusqu’à maintenant. Nous ce qu’on veut, c’est un put*in d’échéancier » avait « gueulé » en substance Bigard. Une diatribe sèche et directe adressée au président de la République ; la France en était alors à 26 230 morts et à plus de 140 000 cas confirmés.

En fin de propos, M. Bigard avait ajouté ; « Emmanuel Macron, tu as mon numéro de téléphone il parait, donne-moi des réponses et je rassurerai moi-même les Français (ou pas) s’il le faut ». Une repartie de plus pour l’humoriste qui était loin de s’imaginer que le Chef de l’état le prendrai au mot. Mais ce mercredi, l’humoriste avait tout joyeux, témoigné avoir bel et bien reçu un appel du président Macron. « Je ch*e sur le président et le président m’appelle pour me dire ‘’Vous avez raison’’ » avait-il déclaré. Une initiative du président français que l’humoriste aurait semble-t-il apprécié ; « je trouve ça génial ! (…) c’était assez mignon quoi » avait reconnu Bigard à l’antenne, sans pour autant dire si l’appel reçu, l’avait oui ou non convaincu.