L’Institut Pasteur de Dakar, n’est pas resté silencieux suite aux divers agissements et réactions dont il avait fait l’objet. À travers un communiqué en date du lundi 18 mai 2020, l’Institut tient a apporté des clarifications à l’opinion nationale et internationale sur les accusations dont il a été victime dans le rôle qu’il joue dans la lutte contre la Covid-19 au Sénégal. Le communiqué rendu public hier dans la matinée sur le compte twitter du ministère de la Santé et de l’Action Sociale porte la signature de l’administrateur de l’institut, le Dr Amadou Alpha SALL. Ledit communiqué a abordé plusieurs points essentiels relatifs aux récentes accusations à l’encontre de l’Institut. Entre autres points ; sa version sur la prétendue affaire des résultats des tests du personnel soignant de l’hôpital de FANN et sur la souche de la covid-19.

L’Institut Pasteur veut laver son honneur ?

Il y a de cela quelques jours, la fiabilité des tests réalisés par l‘institut Pasteur avait été au cœur d’une grande polémique. Que cela soit sur les réseaux sociaux ou dans les rues de Dakar. Cela fait suite au décès d’un patient que l’institut avait tout de même déclaré guéri du coronavirus. Les résultats de l’institut ont été par la suite négatifs après des traitements à l’hôpital Fann de Dakar. Dans son communiqué d’hier, l’institut, tout en donnant sa version des faits a voulu que l’opinion nationale et internationale aient une idée de sa carrure en tant que centre de traitement épidémiologique. C’est cela qui fait écrire aux responsables que le but de l’institut ” est de contribuer à la santé publique en Afrique en général et au Sénégal en particulier ”.

Le communiqué indique aussi que les chercheurs de l’institut mènent plusieurs activités médicales dans la perspective de faire des recherches épidémiologiques pour trouver des vaccins contre les maladies épistémologiques. Dans ce cadre, les activités de recherche et les tests faits par l’institut relèvent de ses prérogatives dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Conscients que des pays ont émis des critiques à son égard, l’institut dit ne pas vouloir se mêler à des critiques extérieures. ” Sous la tutelle du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) , l’IPD contribue à la riposte au covid-19 au Sénégal. L’IPD ne saurait en aucune manière être associé à des polémiques dans d’autres pays où il n’a aucune responsabilité ” peut-on lire dans le communiqué.

L’institut Pasteur a donné les résultats négatifs

Quatre points ont été abordés dans le communiqué de l’institut. Le premier point était relatif au statut de l’institut et le deuxième à la contribution de l’institut à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Le troisième et quatrième points du communiqué sont respectivement relatifs à la version de l’institut sur la prétendue affaire des résultats des tests du personnel soignant de l’hôpital de FANN et sur la souche de la covid-19. Selon le communiqué, l’institut n’a aucun moment donné au ministère de la santé de doubles résultats. Les chercheurs de l’institut ont fait un autre lot de prélèvements à partir de ” fiches correctement renseignées ” avant ” d’effectuer les tests et de donner les résultats négatifs de ces personnes tels qu’annoncés par le MSAS lors de son point quotidien ” précise le communiqué.