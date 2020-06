Les manifestations violentes continuent à Minneapolis et des milliers de personnes demandent toujours justice pour George Floyd, décédé lors d’une interpellation musclée de la police. Des manifestations qui ont tourné, en début de semaine, en émeutes avec la destruction de plusieurs magasins et des biens publics. A travers des posts sur twitter, Donald Trump a déploré la mort de George Floyd mais juge inadmissible les émeutes, quitte à traiter les manifestants de voyous. Dans un post qualifié d’apologie à la violence par le réseau social à l’oiseau bleu, il a appelé les forces de l’ordre à faire usage des armes.

“Quand le pillage commence, la fusillade démarre” avait-il averti. En conférence de presse ce vendredi, Lori Lightfoot maire de Chicago a aussi déploré la mort du jeune homme de 46 ans. Mais, elle prend aussi pour extrêmement dangereux les messages de Trump a qui elle a dit ces ” deux mots, ça commence par “f” et ça finit par “u” ” .

“Son but est … de déstabiliser le gouvernement local…”

Lori Lighfoot est, jusqu’à ce jour, la seule femme noire qui a pu prendre la tête d’une grande ville. Le racisme flagrant, elle dit en avoir été victime toute sa vie donc il lui est impossible de ne pas prendre personnellement le meurtre de George Floyd. “Regardez ce pauvre homme implorer pour sa vie et un peu d’air, et puis voir la vie le quitter, là dans les rues, je me suis sentie en colère, je me suis sentie écœurée avec toute une série d’autres émotions à la fois ” s’est-elle attristée. Avant de dire qu’ “Être noir en Amérique ne devrait pas être une condamnation à mort”. Au sujet des pots de Donald Trump, elle ne passera par quatre chemins avant de dénoncer son attitude.

“Son but est de polariser, de déstabiliser le gouvernement local et d’enflammer les pulsions racistes. Et nous ne pouvons absolument pas le laisser l’emporter”. Depuis, le meurtre de George Floyd à Minneapolis, lundi passé, plusieurs villes des USA sont sous tension. Même son de cloche dans les rues, justice pour George Floyd. Ainsi, la maire de Chicago estime que les messages de Trump ne font qu’envenimer la situation donc il faut lui faire taire ou prendre conscience. “Je vais enrober un peu ce que je veux vraiment dire à Trump. Il s’agit de deux mots, ça commence par “f” et ça finit par “u” a-t-elle dit.