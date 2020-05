Le numéro 1 sénégalais se rallie à plusieurs personnalités pour une cause commune : la gratuité des vaccins et traitements à venir contre la covid-19. Hier jeudi, le chef de l’Etat du Sénégal a signé une tribune avec plus de 140 éminentes personnalités. ” S’unir pour un vaccin pour tou-te-s contre le Covid-19 “, c’est le titre de la tribune dans laquelle Macky Sall, associé à d’autres personnalités, plaide pour la gratuité des futurs vaccins et des traitements curatifs contre la pandémie du coronavirus.

Le nouveau vaccin doit être ”mis gratuitement à la disposition de tous, dans tous les pays ”

Dans la lutte contre la crise sanitaire qui secoue le monde entier, les actions ne cessent de se multiplier dans chaque pays et au niveau international. Cette fois-ci, un nombre important de personnalités dont le président du Sénégal a voulu se mettre ensemble afin de demander l’indulgence des hauts responsables sanitaires en faveur de toutes les couches du monde lorsqu’un traitement ou un vaccin efficace contre le coronavirus sera trouvé. Dans leur tribune, ils indiquent que les autorités à divers niveaux doivent s’engager pour aider les populations au moment où la course au vaccin contre le coronavirus va déboucher sur un résultat probant.

Tout en estimant que beaucoup de pays sont dans la perspective de trouver un vaccin contre la maladie du coronavirus, ces centaines de personnalités signataires ont écrit que l’espoir de tout le monde est ” de mettre un terme à cette douloureuse pandémie mondiale“. ” Ce n’est pas le moment de favoriser les intérêts des (…) plus riches, au détriment de la nécessité universelle de sauver des vies ” ont-ils rappelé dans la tribune avant de demander que lorsque le vaccin sera trouvé, qu’il ” devra être produit rapidement à grande échelle et mis gratuitement à la disposition de tous, dans tous les pays ”. Tous les autres traitements connexes contre le nouveau virus doivent être aussi mis à la disposition du plus grand nombre à en croire la tribune.

Les ministres de la santé doivent revoir leurs engagements avec l’OMS

Toujours dans l’optique de solutionner la crise sanitaire mondiale, plusieurs ministres de la santé auront une séance dans les tout prochains jours. Il s’agit de l’assemblée mondiale de la santé qui se tiendra le lundi et le mardi prochain en vidéoconférence. Ayant pris la mesure des choses, Macky Sall dans la tribune dont il est l’un des signataires, a avec les autres personnalités demandé aux différents ministres de la santé qui seront présents à la séance de vite ” se rallier d’urgence à la cause d’un vaccin pour tou-te-s contre cette maladie“.

Pour les signataires de la tribune, l’assemblée mondiale de la santé doit déboucher sur un cadre légal qui permet à tout le monde d’avoir accès aux besoins essentiels en traitements pour prévenir et lutter contre la maladie du coronavirus. Pour y parvenir, selon eux, il est fondamental que les ministres de la santé revoient leur responsabilité vis-à-vis de l’Organisation Mondiale de la Santé, et vice-versa. ” Il est temps que les ministres de la Santé renouvellent les engagements pris lors de la création de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), où tous les États ont convenu d’assurer le meilleur état de santé possible en tant que droit fondamental de tout être humain ” précise la tribune.

Des grands noms

C’est en effet plusieurs grandes personnalités qui se sont mises en ensemble pour signer cette tribune. De grands noms figurent donc parmi les personnalités signataires. Entre autres personnalités, nous pouvons citer le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, l’ancien ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner et bien d’autres. Le lauréat du prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz fait partie aussi des signataires.