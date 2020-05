Le président français Emmanuel Macron aurait-il l’intention de limoger son Premier ministre Edouard Philippe ? C’est du moins ce que semble affirmer un média français. Aussi plusieurs personnes proches du pouvoir ont-ils également affirmé qu’un remaniement pourrait avoir lieu à la fin de la crise sanitaire. Selon les informations du média, le locataire de l’Elysée a appelé son prédécesseur, visiblement pour prendre conseil. Un proche de ce dernier, a laissé entendre que l’actuel numéro un français a « testé des noms » auprès de Nicolas Sarkozy. « Celui de Bruno Le Maire, comme il l’avait fait pour Jean-Michel Blanquer il y a deux ans. » a-t-il ajouté.

« Si tu le vires, il te déteste encore plus »

Il n’a pas fallu longtemps pour que Nicolas Sarkozy donne sa réponse. Vu qu’il n’apprécie ni Edouard Philippe ni Bruno Le Maire, il a déclaré :« Quand tu nommes ton Premier ministre, il te déteste au bout de six mois. Si tu le vires, il te déteste encore plus. Et le nouveau te déteste au bout de six mois aussi. ». Par ailleurs, après avoir parlé d’autres possibilités, les deux hommes auraient convenu de se voir autour d’un petit-déjeuner, quand l’époux de Carla Bruni sera de retour à Paris. Notons que ces derniers temps, la presse française a fait état de tensions entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron.

Des rumeurs démenties

Les deux hommes avaient cependant dit le contraire et ce dernier avait précisé qu’il n’y avait pas l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarette, entre son Premier ministre et lui. Pour rappel, le 28 avril dernier, Emmanuel Macron avait tenté d’effacer toute sorte de rumeurs de mésentente entre le locataire de Matignon et lui. « L’ensemble de l’exécutif est pleinement aligné dans cette crise. Je n’aurais aucune complaisance à l’égard de ceux qui […] tentent de diviser le gouvernement et singulièrement le Premier ministre et le président de la République » avait-il déclaré.