Au cours d’un entretien accordé à un média marocain, le géopolitologue, El Moussaoui El Ajlaoui estime que l’Algérie prépare une guerre contre l’Etat marocain. A cet effet, l’Etat algérien serait en passe de prendre des dispositions légales au plan interne avant de passer à l’action indique l’expert marocain qui a élucidé ensuite les raisons qui sous-tendent ses allégations. Une guerre entre ces deux Etats du Maghreb pourrait déstabiliser la région et impacter négativement l’occident. Toutefois, le Maroc a des soutiens de taille qui ne permettront pas ce conflit rassure El Moussaoui El Ajlaoui.

Un amendement constitutionnel permettant à l’armée d’intervenir à l’étranger

El Moussaoui El Ajlaoui a présenté plusieurs faits qui, selon lui, sont de nature à préparer le terrain à une guerre contre le Maroc. D’abord il indique que Tebboune veut réviser la Constitution algérienne avec un amendement permettant à l’armée algérienne de sortir de ses frontières pour des missions à l’extérieur dans trois cas de figure: « soit avec un mandat de l’ONU, soit de l’Union africaine, de la Ligue Arabe ou encore si un Etat voisin en fait la demande à l’État algérien dans le cadre d’accords bilatéraux ». En effet, « ce dernier cas de figure, explique-t-il, est très troublant car si le polisario, membre de l’Union africaine, réclame une aide militaire à l’Algérie, il n’est pas exclu de retrouver l’armée algérienne à l’est du mur ».

Une hypothèse possible « si le polisario décidait de s’installer dans le no man’s land de Guergarat, présenté comme un territoire libéré, on pourrait avoir des bataillons de l’armée algérienne qui tenteraient de couper la route du Maroc vers la Mauritanie ». Et plus encore, une guerre contre le Maroc permettrait aux autorités algériennes de faire d’une pierre deux coups a t-il renchéri. Selon El Moussaoui El Ajlaoui, ce conflit pourrait, également, permettre à l’Algérie de détourner l’attention de tous pour régler le problème des champs de schiste bitumineux en délocalisant les camps de réfugiés de Tindouf vers les zones de Bir Lahlou et Tifarit.

Des soutiens de taille pour le Maroc

Toutefois, l’Europe ne pourrait laisser l’Algérie déclarer cette guerre au risque de voir le conflit se transporter sur son territoire. Pour l’expert en géopolitique, l’Europe et surtout l’Espagne, avec ses îles Canaries proches du Sahara, ne permettront pas une confrontation armée entre l’Algérie et le Maroc. Ajoutant que la situation interne actuelle de l’Algérie avec le Hirak et une pression venant des grandes puissances notamment la France et les USA joueront un rôle prépondérant surtout que la sécurité du Maroc impacte directement celle de la Méditerranée occidentale.