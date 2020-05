Ces dernières années, Mbappé et Neymar ont souvent été au cœur des débats. Pour certains spécialistes du cuir rond, ces deux joueurs seront d’ici quelques années les deux plus grandes stars du football. Un peu comme le sont actuellement Messi et Ronaldo. Dans son autobiographie, le défenseur central de la Juventus, Giorgio Chiellini a aussi prédit l’avenir des deux attaquants du PSG. Mais pour Giorgio Chiellini, Mbappé est la prochaine star mondiale puisqu’il est meilleur que Neymar. Giorgio Chiellini est un défenseur italien de 35 ans qui porte actuellement les maillots de la Juventus. Un vétéran de son rang est peut-être bien indiqué pour mieux parler des deux “chouchoux” du parc des princes.

”…un joueur vraiment unique.”

A la question de savoir qui prendra la relève après la retraite de Messi et de Ronaldo, Giorgio Chiellini a indiqué clairement que c’est Mbappé qui, selon lui, est un joueur unique. Un joueur qu’il a vu pour la première fois à la télévision lors de la Ligue des champions 2016-2017 alors que son équipe d’alors Monaco jouait contre Manchester City. “Impressionnant. A la fin de la première période, j’ai demandé à Fabio Paratici: “ “Qui est-il? De quelle planète vient-il?” a-t-il expliqué. Pour rappel, Manchester City s’était fait éliminer en 8ème de finale par la petite équipe de Monaco. Le jeune joueur et ces co-équipiers Fabinho et Bakayoko avaient séduit tout le monde .

Mbappé est meilleur que Neymar

Le défenseur Italien a profité de l’occasion pour dresser l’éloge du jeune joueur français avant de le comparer au Brésilien. Fabio m’avait dit qu’il le connaissait depuis un certain temps, qu’il est un attaquant imcomparable; il n’avait que 18 ans en 2017, a expliqué Giorgio. Avant d’ajouter, le français a seulement 21 ans et a déjà gagné la coupe du monde. A l’en croire, Mbappé a toutes les qualités: allure, technique … rien ne lui manque. “C’est un joueur qui fait bonne impression, un chef-d’œuvre inestimable. Je pense aussi que Mbappé est meilleur que Neymar, plus régulier. L’avenir lui appartient.” a-t-il prédit.