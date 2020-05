La mesure prise par le préfet de Dakar concernant les marchés et les lieux de commerce dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus a suscité des divergences du côté des acteurs concernés. L’autorité locale a instauré une régulation du fonctionnement des commerces afin de réduire les possibilités de rassemblement dans les marchés de Dakar qui enregistrent habituellement un trafic important. Pour certains acteurs des marchés traditionnels, ces mesures de prévention devraient aussi s’appliquer également aux différents supermarchés et grandes surfaces.

Le directeur exécutif de l’UNACOIS interpelle

“Cette mesure va à l’encontre de nos activités économiques, il s’agit d’une pilule dure à avaler” estime le Directeur exécutif de l’UNACOIS Yessal, un groupement de commerçants. Ce dernier a souligné hier sur les ondes de sud fm que les acteurs du commerce avaient accepté l’application de la mesure en question dans le but de soutenir la lutte contre la pandémie et à condition que les autorités apportent le soutien nécessaire aux commerçants suite à la crise économique entraînée par cet arrêt partiel des activités. Le directeur exécutif de l’UNACOIS Yessal dénoncent entre autres l’application partielle de cette mesure qui n”est de rigueur que pour les marchés et commerçants qui sont dans le secteur, le plus souvent informel alors que les grandes surfaces sont autorisées à fonctionner à temps plein sauf les lundis.

Une polémique concernant les grandes surfaces

Le préfet de Dakar a pour rappel appliqué la mesure de fermeture des commerces non alimentaires les lundis, mercredis et vendredi. Pour ce qui est des alimentations, elles ne sont pas autorisées à ouvrir les mardis et les jeudis. Aucune activité commerciale n’est autorisée les samedis et les dimanches. Une décision qui a suscité le débat concernant les supermarchés et grandes surfaces. Si pour certains avis, ces derniers devaient être soumis aux mêmes mesures restrictives, pour d’autres, ils représentent moins de risques de propagation et sont plus susceptibles de respecter les mesures d’hygiène. L’arrivée des géants de la distribution, comme le français Auchan avait pour rappel créer des frictions avec la naissance du collectif “Auchan Dégage” en 2018.