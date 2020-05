C’est un secret de polichinelle. Joe Biden, l’ancien vice président américain est le candidat démocrate face au magnat de l’immobilier qui est candidat à sa réélection. Pour accompagner sa candidature, Biden n’a pas encore désigné un colistier. Pendant les primaires démocrates, Joe Biden avait annoncé vouloir une femme à la vice présidence. Fin Avril de cette année, Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle de 2020 avait annoncé la mise en place d’un comité de sélection de son colistier. Ce comité composé de quatre personnalités devrait l’aider à désigner à choisir sa colistière.

Si pour le moment des noms d’élues démocrates comme Gretchen Whitmer la gouverneure du Michigan ou encore les sénatrices Amy Klobuchar et Kamala Harris circulent déjà, un comité a décidé de mettre tout en oeuvre pour positionner comme candidate l’ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama.

L’idée avait été évoquée par Biden lui même il y a quelques mois. Lorsque Biden avait été interpellé il avait affirmé « J’adorerais que Michelle soit ma vice-présidente ». Plus tard celui qui est devenu le candidat démocrate a affirmé que c’était peu probable que ça se produise.

Michelle Obama vice-présidente ?

Néanmoins, selon les dernières informations que nous avons, un comité dénommé «Draft Michelle Obama» travaille déjà à ce que ce soit une réalité. “Le comité de rédaction Michelle Obama est fermement convaincu que Mme Obama bénéficiera non seulement au billet démocrate en novembre, mais aidera également à amener ce pays à être plus juste et bienveillant“, lit-on dans un communiqué du comité publié hier lundi qui mentionne également que “Sa crédibilité en tant que leader de confiance et un symbole fort d’unité au sein du Parti démocrate aiderait certainement les démocrates à vaincre les républicains de haut en bas.”