En plein match, un combattant MMA a dû remettre une de ses dents cassée à l’arbitre de la rencontre. Cette scène assez spéciale s’est en effet produite à l’occasion du Main-Event de l’Ufc à Jacksonville au soir de ce mercredi 13 mai. Il s’agit en effet de l’Américain Anthony Smith qui a été battu à plate couture par Glover Teixeira. Pour le moins que l’on puisse dire, la longue période d’absence du vaincu dans l’octogone ne lui aura pas été très bénéfique.

5ème round…

En effet, il avait subi deux opérations à la main droite. Aussi, est-il resté loin du ring pendant dix mois. La violence des coups a visiblement amené l’arbitre à mettre fin au combat. Au 5ème round, l’Américain avait été déclaré vaincu par le Brésilien Glover Teixeira. En plus de la défaite, le sportif est sorti de cette rencontre véritablement amoché. Il a perdu deux dents et avait son nez fracturé. Son état ne lui a laissé d’autre choix que de rejoindre l’hôpital après le combat.

« Je n’ai pas pu garder son protège dents car il m’en manquait une. J’ai baissé les yeux, je l’ai vue, je l’ai attrapée et je l’ai donnée », a confié le sportif. Il n’a pas manqué de revenir sur la décision de l’arbitre. Pour lui, il n’avait pas d’opposition avec l’arbitre. « Je suis OK avec les décisions que l’arbitre et mon coin ont prises. Soit je gagne la bataille, soit je perds en ayant tout donné. C’est ma règle. Un point c’est tout. », a-t-il poursuivi.