A cause de la pandémie du Coronavirus, le football est à l’arrêt total depuis plusieurs semaines maintenant. Pour le moment, le flou total règne sur une possible reprise des différents grands championnats européens. Certains pays ont même décidé de suspendre purement leur championnat, on pense notamment à la Belgique et tout récemment à la France. Malgré ce contexte difficile pour les acteurs du monde du ballon rond, de grosses cylindrées européennes se préparent à animer le prochain mercato d’été. L’un des dossiers les plus chauds pour le prochain mercato est celui de la superstar du Paris Saint-Germain, Neymar.

Cela fait de nombreux jours que Neymar fait l’objet de nombreuses rumeurs au sein de la presse. Alors qu’il vient d’être sacré champion de France avec le PSG, il semblerait que l’attaquant brésilien soit plus que jamais déterminé à rejoindre son ancien club, le FC Barcelone. Le dossier est vraiment chaud, selon divers médias, la direction du Paris Saint-Germain aurait formulé une offre astronomique de prolongation de contrat à sa superstar.

Le Barça ou rien ?

L’offre du PSG est estimée à 100 millions d’euros, mais selon les dernières informations, Neymar n’est pas du tout enthousiasmé à l’idée de prolonger au PSG. Le numéro 10 auriverde serait même près à réduire considérablement ses émoluments pour rejoindre Barcelone. Ney serait décidé à saisir la FIFA pour forcer son départ si le Barça veut le recruter. Quand il avait rejoint le Paris Saint-Germain il y a quelques saisons avec l’étiquette du joueur le plus cher de l’histoire, Neymar voulait s’affranchir de l’ombre de Lionel Messi. Son passage en Ligue 1 est plus ou moins mitigé pour le moment et le brésilien veut retrouver des couleurs en retournant au FC Barcelone.