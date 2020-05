Malgré la reprise de la Bundesliga, championnat national de première division allemand, le monde du football est toujours à l’arrêt et ce depuis presque trois mois maintenant. La pandémie du Coronavirus a chamboulé tout le calendrier de cette saison footballistique. Les acteurs du monde du ballon rond naviguent actuellement à vue, des prévisions sont faites mais rien n’est moins sûr pour le moment. Cette crise sanitaire inédite aura aussi de lourdes conséquences sur le prochain mercato qui en principe doit s’ouvrir bientôt.

L’un des dossiers les plus chauds de ce prochain marché des transferts est celui de la superstar du Paris Saint-Germain, Neymar Jr. Depuis de nombreux mois, les rumeurs les plus folles circulent sur le numéro 10 auriverde. L’ancien enfant star du Santos FC est très souvent envoyé dans son ex-club, le FC Barcelone, les dirigeants du club blaugrana aimeraient également rapatrier Neymar, qui aux côtés de Lionel Messi et de Luis Suárez ont écrit les belles heures du Barça.

Je pense que Neymar va rester au PSG (…) “

Selon de nombreuses indiscrétions, l’envie d’un retour en Catalogne est réciproque chez Ney. Cependant, pour Wagner Ribeiro, ancien agent de Neymar, il est plus que fort probable que la superstar reste au Paris Saint-Germain. Pour Ribeiro, la crise sanitaire va durement impacter sur le devenir du modèle économique du football, les pertes annoncées sont colossales et les plus grands clubs européens devront se serrer la ceinture afin de pouvoir traverser cette zone de turbulences.

Au cours d’un entretien médiatique, Ribeiro s’exprimera en ces termes: “Je pense que Neymar va rester au PSG parce que le marché est différent. Le monde économique du football va changer” a détaillé l’agent. Ce dernier a par la suite indiqué qu’il faudra débourser pas moins de 160 millions d’euros pour s’offrir Neymar.