Les parents d’une jeune étudiante de 22ans, Uwavera Omozuwa, ayant été violée puis assassinée réclament justice pour leur fille défunte. La jeune fille en question serait allée lire comme à son habitude dans une église près de son université. Mais faut-il croire que cette lecture ait été la toute dernière pour l’étudiante, Uwavera Omozuwa. Elle se serait sexuellement faite agressée ensuite tuée par un groupe de délinquants ayant surgi dans ladite église. La sœur de la défunte affirme que sa sœur étudiait tranquillement quand on est venu la tuer.

Agée de 22ans, la jeune Uwavera Omozuwa, nouvelle étudiante à l’université du Bénin (Bénin City) recevait des cours en microbiologie afin de devenir infirmière. Il faut dire que son rêve ne pourra pas se réaliser car elle a été tuée. Un porte-parole de la police du Sud de l’Etat d’Edo affirme pourtant que l’incident est en train d’être traité comme un meurtre et pas comme un viol. Il ajoute que l’étudiante aurait été victime des déconvenues d’une bagarre dans l’enceinte de l’église dans lequel lisait la jeune fille de 22 ans. Mais la sœur de celle-ci soutient que sa sœur aurait été violée. En effet, il faut dire que l’étudiante n’est pas morte sur le coup.

Une femme de l’église chrétienne Rédemptrice de Dieu aurait téléphoné aux parents d’Uwavera Omozuwa qui a été ensuite admise à l’hôpital mais qui n’est morte que trois jours plus tard. En effet, c’est un agent de la sécurité qui l’a découverte, la jupe, dans un mauvais état et la chemise ensanglantée. C’est alors que des médias locaux affirment que des hommes seraient entrés dans ladite église auraient battu , Uwavera Omozuwa, avec un extincteur et l’auraient ensuite violée. Ce sont des informations à vérifier , car selon eux, cette version des faits n’est toujours pas confirmée.