Le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du COUS, Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire est revenu sur la nouvelle stratégie qui sera adoptée par le ministère dans la prise en charge des personnes positives au covid-19 et des cas contact. Le Sénégal frôle la “saturation” dans ses structures hospitalières. Pour ne pas “transformer les hôpitaux en centre exclusif pour le covid-19“, les autorités sanitaires adopteront désormais une stratégie en rapport avec les personnes asymptomatiques, les cas contacts ainsi que les voyageurs.

Auto-quarantaine et centres extra hospitaliers

Dans le point de presse journalier de ce 15 mai, le directeur du COUS est revenu sur les détails de la nouvelle stratégie qui sera adoptée par ses services. Le Sénégal a jusque là réquisitionné des hôtels pour les cas contacts. Le nombre important de malades hospitalisés a motivé la mise en place de centres parallèles non hospitaliers (Guerew, Sédhiou, Bambey) qui accueillent les malades âgés de moins de 50 ans, asymptomatiques et n’ayant pas certains antécédents médicaux. La courbe épidémiologique demeure inquiétante et 1394 personnes (sur les 2310 cas positifs notés depuis le début) doivent être pris en charge actuellement.

Les autorités sanitaires décident dès aujourd’hui de procéder la mise en quarantaine des cas contact et des voyageurs dans leur maison. Les hôtels viendront renforcer le nombre de centres non hospitaliers pour désengorger davantage les hôpitaux. Docteur Bousso rappelle la responsabilité individuelle nécessaire pour mettre en oeuvre cette nouvelle stratégie. Pour rappel, le Sénégal a allégé les mesures relatives à l’état d’urgence. Les sénégalais restés en France ont commencé à rejoindre le pays depuis le 12 mai. Seuls les voyageurs avec des signes de la maladie seront ainsi retenue, les autres devront se mettre en auto-quarantaine.