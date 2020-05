Le mois dernier, Trump coupait tout financement américain à l’Organisation Mondiale de la Santé. La participation des États-Unis représentait environ la moitié du financement annuel de l’organisation. Pour le président Trump, l’Organisation n’était qu’un porte-parole de Pékin, l’accusant de « très mauvaise gestion et de dissimulation de la propagation du coronavirus ». Mais maintenant, selon une lettre de la Maison-Blanche obtenue par la presse, Donald Trump prévoirait de reprendre le financement américain pour l’OMS, mais au même niveau que celui de la Chine.

Trump reviendrait-il à de meilleurs sentiments ?

Selon un projet de lettre de cinq pages au Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, obtenu ce vendredi par “Tucker Carlson Tonight“, un talk-show américain animé par le commentateur conservateur Tucker Carlson ; l’administration Trump semblerait s’apprêter à « accepter de payer à hauteur de ce que la Chine paie en contributions fixées » à l’OMS. Il y a un mois, le président Trump très remonté par les critiques internes sur sa gestion de la crise sanitaire, s’en était vertement pris à l’OMS l’accusant de s’être infatuée à la Chine.

Sourd aux critiques, le président américain avait d’abord menacé avant d’acter la suspension des subsides américains au fonctionnement de l’Organisation. Mais selon le projet de lettre les sentiments de Donald Trump à l’égard de l’OMS sembleraient avoir évolué. « Malgré [ses] lacunes, je pense que l’OMS a encore un potentiel énorme et je veux que l’OMS soit à la hauteur de ce potentiel, en particulier maintenant pendant cette crise mondiale. C’est pourquoi j’ai décidé que les États-Unis continueraient de s’associer et de travailler avec l’OMS » avait évoqué en substance la lettre. Un retour contribution qui se ferait néanmoins avec des modalités différentes et sous certaines conditions.

Une contribution égalisée…

Cependant, avait tenu à ajouter le président Trump, les USA n’acceptaient de payer que ce que la Chine donnait elle-même en contribution ; autrement dit un dixième des 400 millions de dollars annuels payés par les USA. « La Chine a une dette énorme envers le monde entier, et elle peut commencer par payer sa juste part à l’OMS (…) Si la Chine augmente son financement à l’OMS, nous envisagerons d’égaler ces augmentations ».

Dans la lettre, le président concluait en appelant l’organisation à mener des « réformes de bon sens » comme la mise en place d’«un mécanisme d’examen universel pour rendre compte publiquement de la conformité des États membres au Règlement sanitaire international » et des « déclarations rapides et efficaces des urgences de santé publique de portée internationale». Aucunes informations cependant, n’avaient fuité de Washington sur le fait que le président ait accepté de signer le projet de lettre ou pas.