Le gouvernement russe a fustigé des tentatives de l’administration Trump de « casser » l’organisation mondiale de la santé (OMS), qui est accusée par Washington de complaisance envers la Chine sur le coronavirus. Ces tentatives des USA ont été condamnées ce mardi 19 mai 2020. L’information a été donnée par des médias russes. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a fait savoir que son pays est contre « une casse (de l’OMS), qui irait dans le sens des intérêts politiques ou géopolitiques d’un seul État, autrement dit les États-Unis». Selon lui, il existe des possibilités d’améliorer l’organisation onusienne, avec des appels à sa réforme.

L’OMS, une « marionnette » selon Donald Trump

« Nous abordons ces appels de manière responsable et constructive et sommes prêts, comme auparavant, à participer énergiquement aux travaux pertinents en ce sens » a-t-il ajouté. Par ailleurs, Sergueï Riabkov a souligné que Moscou est contre une « politisation » de tout ce qui est relatif à la crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19). Aussi a-t-il ajouté que la Russie est opposée à « l’affaiblissement de l’OMS et sa transformation en plateforme pour les règlements de comptes politiques ». Notons que le président américain Donald Trump avait accusé l’OMS d’être « une marionnette » du régime chinois. Il l’avait également accusé d’avoir mal géré la pandémie de coronavirus, et d’être responsable du nombre important de morts.

La contribution américaine à l’OMS suspendue

Le locataire de la Maison Blanche avait au cours du mois d’avril dernier, annoncé qu’il suspendait la contribution des Etats-Unis à l’OMS. La Chine avait répondu en accusant Donald Trump de vouloir « se soustraire à ses obligations » vis-à-vis de l’OMS. Après l’annonce des USA, le vice-ministre russe des affaires étrangères avait estimé que cela représente « une manifestation de l’approche très égoïste des autorités américaines face à ce qui se passe dans le monde».