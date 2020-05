Le gouvernement chinois a appelé les Etats-Unis à s’acquitter des sommes qu’ils doivent aux Nations Unies. L’information a été donnée ce vendredi 15 mai 2020, dans un communiqué de la mission chinoise auprès de l’ONU. Pékin demande à tous les Etats membres de l’ONU de payer leurs dettes, dont plus de deux milliards sont attribuées à Washington. Sur la base d’un rapport récent du secrétariat des Nations Unies et une réunion, ayant eu lieu hier jeudi, le communiqué a précisé qu’ « au 14 mai, les contributions à devoir au budget de fonctionnement et au budget des opérations de paix sont respectivement de 1,63 milliard et 2,14 milliards de dollars».

200 millions de dollars de dettes

Le communiqué a affirmé que «les États-Unis sont le plus gros débiteur, devant 1,165 milliard» en ce qui concerne le budget de fonctionnement « et 1,332 milliard de dollars », s’agissant des opérations de paix. Le tout comprend des arriérés qui remontent à plusieurs années. Les USA doivent s’acquitter de 27,88% du budget annuel des opérations de paix. Cependant, à cause d’une décision du congrès appliquée par Donald Trump depuis 3 ans, les Etats-Unis ne s’acquittent que de 25%, accumulant chaque année environ 200 millions de dollars de dettes. Le pays a par ailleurs une année fiscale allant d’octobre à octobre, ce qui peut le faire paraître comme un gros débiteur.

Des retards importants vers le milieu d’année

Suite au communiqué chinois, aucun commentaire n’a été fait dans l’immédiat par la représentation diplomatique des USA à l’ONU. Notons que le paiement des participations des pays membres pour les opérations de paix, influe directement sur le remboursement dû par les Nations Unies aux pays, qui contribuent en matière de troupes, en faveur de sa quinzaine d’opérations dans le monde. Il «pourrait y avoir des retards importants vers le milieu de l’année, à moins que la situation de trésorerie de toutes les missions ne s’améliore sensiblement», a noté le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, dans son rapport du 11 mai dernier.