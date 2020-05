L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), vient d’afficher sa volonté effective de faire la lumière sur la source réelle de la maladie qui a pris en otage l’humanité toute entière. C’est ce que traduit en effet l’annonce faite ce vendredi par Tarik Jasarevic, un porte-parole de l’organisation. Les responsables de la santé mondiale à travers la déclaration du porte-parole de l’institution ont demandé à Pékin qu’ils souhaitent être invités à prendre part aux enquêtes sur l’origine de la pandémie. Ce souhait de l‘OMS intervient quelques semaines après les accusations de la Maison-Blanche, qui s’indignait contre le silence de l’organisation face aux informations qui font l’éloge de la gestion de la pandémie par la Chine.

L’OMS demande à la Chine d’être associée aux enquêtes sur le virus

Pendant cette crise relative à la pandémie du coronavirus, l‘OMS a subi plusieurs pressions de la part des États-Unis. Donald Trump avait même suspendu son aide à l’organisation. Cette fois-ci loin des menaces de Trump, l’OMS fait face à la Chine, lui demandant de la faire participer aux investigations sur le coronavirus. Dans sa déclaration de ce vendredi, le porte-parole estime que même si l’OMS est au courant de plusieurs enquêtes dont elle n’est pas associée, elle souhaite néanmoins être invitée par Pékin pour prendre part aux enquêtes relatives à la cause du virus apparu à Wuhan.

Selon Tarik Jasarevic, l’agence de santé de l’organisation des Nations Unies (ONU) désire être invitée à « travailler avec des partenaires internationaux et, à l’invitation du gouvernement chinois » pour « participer à l’enquête sur les origines animales » du nouveau virus. Pékin avait mené de nombreuses études dans le cadre de la recherche sur l’origine du coronavirus, mais selon les autorités de l’OMS ces études n’avaient pour but que d’alerter sur les « nouvelles introductions zoonotiques du virus qui cause la » la maladie du coronavirus chez l’être humain.

L’enquête va détecter « les lacunes (…) en matière de recherche pour la lutte »

Les centres de recherche et les institutions sanitaires de plusieurs pays se sont lancés dans la course pour le vaccin contre le virus. La Chine qui fait partie aussi des pays à se lancer dans cette course à également mené avec des partenaires, plusieurs études pour identifier la cause exacte du virus. Mais selon l’OMS, ces études ne portent pas sur l’identification de l’origine de la maladie. À en croire les propos du porte-parole, ces enquêtes portent plutôt sur des cas « dont les symptômes ont commencé à se manifester à Wuhan ». Toujours en cours, ces enquêtes sont menées aussi sur des prototypes pris dans les lieux où les premiers cas étaient apparus a indiqué l’OMS.

C’est pourquoi l’organisation prenant la mesure de la situation a voulu être associée aux enquêtes non seulement pour déterminer l’origine du virus, mais aussi pour identifier les imperfections des recherches. Nous voulons « identifier les lacunes et les priorités en matière de recherche pour la lutte contre la COVID-19… » a expliqué Tarik.