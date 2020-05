Un nouvel accident mortel au niveau des sites d’orpaillage du Sénégal a été signalé dans la zone Sud du pays, région de prédilection de cette activité. Cet énième incident actualise la question liée à la sécurité dans ces sites d’orpaillage qui selon certains avis doivent être régularisés par les autorités notamment sur la question sécuritaire. Les éboulements de terrain sont en effet fréquents dans ces lieux qui ont connu un rush suite à la découverte de gisements d’or dans cette partie du Sénégal.

Trois femmes décédées à Sabadola

Selon RFM qui livre l’information, un éboulement de terrain s’est produit dans un site du village de Tenkoto, situé dans la localité de Sabadola à près de 76 kilometres de la région de Kédougou. Parmi les personnes qui se trouvaient dans le site au moment de l’accident, trois femmes ont rendu l’âme informe la source. L’une des victimes, décédée sur le coup a été inhumée sur place alors que le deuxième décès serait survenu au moment de l’évacuation des rescapés vers le centre de santé de Kédougou. La troisième victime perdra la vie au niveau de la structure sanitaire en question.

Les trois victimes de nationalité guinéenne s’étaient rendues sur le site pour ramasser des pierres aurifères. Il s’agit de Mariama Baldé Bâ, Aïssatou Djiba Diallo et Mariama Ciré Diallo. Six autres personnes également de nationalité guinéenne ont été arrêtées par les éléments de la gendarmerie pour violation de l’interdiction des activités d’orpaillage et exploitation minière illicite informe la source. Une enquête a par ailleurs été ouverte.