L’ex-première dame des Etats-Unis, Michelle Obama a parlé de sa relation avec son époux et ancien président américain, Barack Obama. Ces confidences ont été faites dans le documentaire Becoming, qui est disponible sur la plateforme Netflix depuis hier mercredi 06 mai 2020. Dans cet élément télévisuel, Michelle Obama a évoqué sa rencontre avec le prédécesseur de Donald Trump, à une époque où elle était une avocate âgée de 25 ans et associée pour le cabinet Sidley Austin LLP. C’était à ce moment-là, qu’elle avait pris sous son aile, son actuel époux Barack Obama. Celui-ci était son stagiaire et avait 28 ans. Faisant du chemin ensemble, ils finissent par se marier en 1992.

« Un partenariat égalitaire »

Quatre années plus tard, Michelle Obama fonde le centre de service communautaire de l’Université de Chicago. Elle accède par la suite au poste de Vice-président des affaires communautaires et étrangères des hôpitaux de l’université. De l’autre côté, Barack Obama devient sénateur de l’Illinois. «Ma relation avec Barack était basée sur un partenariat égalitaire. Si je voulais faire entendre ma voix avec cet homme très dogmatique, je devais me ressaisir et faire en sorte de devenir son égale» a-t-elle déclaré au cours du documentaire. Cependant, sa dynamique sera interrompue par la venue au monde de ses deux filles : Sasha et Malia.

Elle aurait fait une croix sur ses rêves

Michelle Obama a estimé ne pas avoir été effectivement prête pour cela, puisque « ça a rendu tout, plus compliqué ». En ce moment, cette situation l’aurait amenée à faire une croix sur ses rêves et ses attentes. «J’ai fait cette concession, non pas parce qu’il (Barack Obama, NDLR) m’a dit : “Il faut que tu démissionnes”, mais plutôt parce que je pensais : “Je ne peux pas tout faire en même temps, alors il faut que je modère mes attentes, je dois les diminuer”.» a-t-elle ajouté.