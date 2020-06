Fin Juin, les dirigeants du G7 devaient se réunir aux États-Unis, mais la pandémie du Coronavirus est venue chambouler tout le programme. Cependant, il y a quelques jours, le président américain Donald Trump avait laissé entendre qu’un sommet avec la présence de ses homologues serait possible à Washington malgré le contexte de crise sanitaire. Il faut dire que plusieurs dirigeants n’étaient pas du tout intéressé à l’idée d’un sommet aux USA qui est le pays le plus touché par le Coronavirus. Angela Merkel a par exemple décliné purement et simplement l’invitation de Trump.

Avant l’annonce de Donald Trump, on se dirigeait plutôt vers une rencontre par visioconférence mais vu le contexte actuel, le report du sommet est en première option pour le locataire de la maison blanche. En effet, ce samedi 30 juin, le magnat de l’immobilier a annoncé le report du G7, il a évoqué quelques dates qui pourraient convenir à cette rencontre des puissants.

Trump souhaite un groupe en phase avec les défis du moment

Alors qu’il se déplaçait tout récemment à bord du Air Force One, le président américain a livré à des journalistes qu’il souhaiterait revoir la configuration du G7 et élargir ce cercle restreint à d’autres pays. Le milliardaire Républicain a cité des pays comme la Russie, la Corée du Sud, l’Australie et l’Inde. “Je n’ai pas le sentiment que le G7 représente correctement ce qui se passe dans le monde. C’est un groupe de pays très dépassé” a indiqué Donald Trump aux journalistes.

Pour Trump, il serait bon d’inviter ces pays à la prochaine rencontre du G7, un format qui va alors évoluer en G-10 ou G-11. Le locataire de la maison blanche a livré qu’il s’est déjà entretenu avec les dirigeants des quatre pays qu’ il aimerait inviter au sommet qui selon les dires du président, pourrait avoir lieu en Septembre ou après l’élection présidentielle de Novembre.