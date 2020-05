Suite aux propos d’Emmanuel Macron hier lundi soir, indiquant que la France n’avait jamais été en pénurie de masques, la présidente du Rassemblement National (RN) Marine Le Pen a fustigé une « provocation insupportable ». Sur le réseau social Facebook, elle a posé la question de savoir « comment le Président peut-il oser dire cela alors que son gouvernement a MENTI sur l’utilité même des masques justement pour cacher la pénurie? ». La femme politique a terminé son message en ironisant « c’est confirmé: il n’a pas changé… ». Les propos d’Emmanuel Macron ont également suscité l’indignation chez le député Nicolas Dupont Aignant qui accuse le président français de révisionnisme.

« Il a osé ! » a estimé Eric Ciotti

Pour lui, le locataire de l’Elysée réécrit l’histoire. « Nous demandons des masques et des tests depuis des mois! Il n’y en avait même pas assez pour les soignants et les Français mobilisés sur le terrain contre le Covid-19! Ceux qui étaient en première ligne apprécieront! » a-t-il laissé voir sur Twitter. Le député du parti Les Républicains, des Alpes-maritimes, Eric Ciotti s’est montré stupéfait, en mettant juste « il a osé ! ». Sur le réseau de l’oiseau bleu, le député européen RN, Jordan Bardella, a dire croire rêver. « Ils ont VOLONTAIREMENT créé cette pénurie, et volontairement refusé de donner des masques à ceux qui en auraient eu besoin ? » a-t-il ajouté.

Une doctrine restrictive

« Je ne sais plus. Comment caractériser politiquement, sans faire de la psychiatrisation de comptoir ? Et même à ce niveau, les mots manquent. Tant de mépris, déni, arrogance… C’est au-delà des mots, de l’entendement. C’est un autre monde, une autre galaxie. Terrifiant. » a estimé la députée de la France Insoumise, Danièle Obono. Notons qu’au cours de son intervention, Emmanuel Macron avait dit qu’il y avait une doctrine restrictive, pour ne jamais venir à une situation de rupture. Selon lui, Celle-ci a été adoptée par le gouvernement français et « était la bonne ».