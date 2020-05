Victime d’agression verbale dans les rues parisiennes, le Chroniqueur du quotidien Le figaro, Éric Zemmour a reçu le soutien du président français Emmanuel Macron, lors d’un appel téléphonique entre le président et lui, d’après Valeurs actuelles. Sur les réseaux sociaux avait circulé en effet, une vidéo dans laquelle on aperçoit le chroniqueur se faire insulter pour un homme.

D’après les informations fournies par le média, les échanges téléphoniques entre le président et Zemmour, pour la première fois, ont duré près de 45 minutes. « Par ce geste, l’Élysée a réaffirmé sa volonté de faire vivre le débat, et de ne tolérer aucune agression verbale ou physique qui viendrait menacer le bon déroulement de la vie démocratique et intellectuelle du pays,» a écrit le magazine dans ses colonnes.

”Les injures publiques et les menaces d’agressions sexuelles sont injustifiables”

De son côté, Marlène Schiappa, la secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes, à travers un message sur twitter a apporté également son soutien au chroniqueur. « Les injures publiques et les menaces d’agressions sexuelles sont injustifiables, qu’elles visent une femme ou un homme, Éric Zemmour ou nos amies, dans la rue ou sur Twitter ! Ce n’est pas une question de personnes, c’est une question de principes. Un principe n’est pas variable » a-t-elle posté.

Récemment, Éric Zemmour avait été également sévèrement insulté, lors d’un retour à la maison après avoir effectué des courses. L’individu qui l’avait pris à partie avait lui-même filmé la scène qu’il a publiée sur les réseaux sociaux. Une fois sur la toile, la vidéo a provoqué une énorme polémique. Le chroniqueur a par ailleurs reçu le soutien de certains de ses contradicteurs comme Caroline Fourest ou Raphaël Enthoven.