Au Sénégal les autorités ont annoncé la reprise des activités scolaires le 02 juin prochain, près de deux mois après la fermeture des écoles et universités pour contrer la pandémie du coronavirus. Une décision qui ne fait pas l’unanimité parmi les différents avis qui soulignent des risques de propagation du Covid-19. Les autorités locales ont néanmoins communiqué une série de dispositions préventives parmi lesquelles un réaménagement de l’emploi du temps afin de réduire les risques de contamination parmi les élèves et le corps enseignant.

Un comité “Covid” dans les écoles

Le ministère de l’éducation a par ailleurs fait état de mesures barrières à travers un communiqué dans lequel il souligne la mise en place d’un comité spécial Covid 19 dans les établissements scolaires ainsi que des campagnes de sensibilisation et d’information sur le coronavirus. “Les collectivitès(mairies et conseils départementaux) ont pris l’engagement de participer à l’éffort de guerre” peut on lire dans le communiqué. Les activités commerciales seront également interdites au niveau des écoles alors que les salles de classe recevront au maximum 20 élèves avec un respect strict de la distanciation sociale. Le ministère a prévu trois masques pour chaque élève et enseignant et un thermoflash pour 100 sujets informe la note.

Les professeurs souffrant de maladies chroniques dispensés

“Ne sont pas concernés les agents souffrant de maladies comme l’asthme,la diabète,l’avc, la drepanocytose...” révèle le communiqué. Une mesure qui avait été annoncée par le Ministre Mamadou Talla au micro de la RTS. Les autorités prévoient un nettoyage régulier des établissements scolaires ainsi qu’un réaménagement des emplois du temps des professeurs : “Horaire à l’élémentaire de 9h à 14h du lundi au samedi.2 récréations de 15 mn chacune (11h-11h 15/ 12h 45-13h) et de 9h à 15h pour le moyen secondaire“.