Au Sénégal, la reprise du championnat local de football qui avait été suspendu suscite une polémique auprès des dirigeants de certains clubs qui ont exprimé leur désaccord sur la formule des “play-offs” et des “play-downs” proposée par la Fédération nationale de Football dirigée par Augustin Senghor. L’instance dirigeante a dans un communiqué annonçait des sanctions contre les équipes qui refuseraient de participer à la reprise des compétitions.

Le président de la Génération Foot maintient sa position

Invité sur la plateforme Foot Local, le président de Génération Foot, Mady Touré dénonce un manque de concertation concernant la reprise des compétitions locales de la part de la Fédération Sénégalaise de Football. Ce dernier maintient sa position de non participation aux “play-offs” et aux “play downs” décidés par la FSF. “C’est une position de principe, on refuse de prendre part à ces play-offs et ces play-downs” poursuit le président de Génération Foot. Ce dernier plaide pour une reprise des championnats par la phase retour à la place. Suite à différentes sorties de membres administratifs de plusieurs clubs rapportées par la presse, la FSF a sorti un communiqué dans lequel il annonce des sanctions contre tout boycott de la reprise des championnats locaux.

Risques de relégation

Les clubs qui refuseraient de prendre part à la compétition risquent la relégation selon la Fédération. “Il est rappelé qu’en vertu des articles 32 et suivants des Règlements généraux que la non poursuite des compétitions entraînera une mise en inactivité d’office du club concerné avec comme corollaire la rétrogradation et la libération des joueurs qui auront le droit de signer dans le club de leur choix” peut on lire dans le communiqué de la FSF qui souligne que la formule des play-offs et des play-downs a été adoptée “sur la base des rapports de la commission centrale médicale, sur les schémas de reprise et l’impact économique du Covid-19”.