Le capitaine du club barcelonais FC Barcelone, Lionel Messi a évoqué le retour de la Ligua, dans une interview accordée à des médias sportifs. Il a fait part de sa satisfaction concernant la compétition, même s’il admet que « ce sera étrange, sans personnes dans les tribunes ». Selon lui, la pause peut finalement être bénéfique, pour les joueurs du Barça. Cependant, il dit voir si ces derniers « peuvent commencer les compétitions et ensuite nous pourrons vérifier le niveau que nous avons ou que nous pouvons atteindre lorsque nous commencerons ». Tout en réaffirmant sa confiance pour ses coéquipiers, Messi a estimé que la manière de jouer en vue de remporter la Ligue des Champions doit être changée.

Messi se dit être en forme

« Je n’ai jamais douté de l’équipe que nous avons et je ne doute pas que nous pouvons gagner tout ce qui reste, mais pas en jouant comme nous jouions. Il est clair que ce n’était pas suffisant pour gagner la Ligue des champions. » a-t-il déclaré. Après deux mois d’entraînements individuels et de confinement, Lionel Messi se dit être en forme, puisqu’au cours de cette période, il s’est entraîné à domicile. « Je me sens très bien physiquement, mais ce n’est pas la même chose que lorsque vous vous entraînez avec le personnel qui dirige les séances. » a-t-il laissé entendre. Par ailleurs, il assure avoir mal vécu psychologiquement cette situation.

Un trophée qui n’a pas été pris depuis 2015

Le soutien de son épouse Antonella et de leurs enfants, lui a permis de mieux se sentir. A l’en croire, cette période de confinement« a fini par devenir des moments qu[‘ils ont] appréciés ensemble en faisant des choses qu[‘ils]ne [pouvaient] pas faire normalement. ». Pour rappel, le Barça n’a plus pris un trophée de la Ligue des Champions depuis 2015.